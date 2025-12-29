การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์อาเซียน (𝗔𝗦𝗘𝗔𝗡 𝗨𝟭𝟲 𝗕𝗼𝘆𝘀’ 𝗙𝘂𝘁𝘀𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟱) ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โต๊ะเล็กทีมชาติไทย ลงสนามพบ อินโดนีเซีย U16

เกมนี้ผลปรากฎว่า เกมเป็นไปอย่างสูสี จบครึ่งแรกยังเสมอ 2-2 ทว่าครึ่งหลัง อินโดนีเซีย ทำได้ดีกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะไป 4-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยชวดแชมป์อาเซียนไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนทีมชาติอินโดนีเซีย คว้าแชมป์อาเซียนสมัยแรกไปครอง

โดยก่อนหน้านี้ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ ก็เพิ่งจะพ่ายให้กับอินโดนีเซีย ชวดแชมป์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

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