แอนโธนี โจชัว ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างอยู่ที่ไนจีเรีย ซึ่งรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังดีที่กำปั้นอดีตแชมป์โลกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น

แอนโธนี โจชัว นักมวยดังแห่งสหราชอาณาจักร ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างอยู่ที่ไนจีเรีย ซึ่งรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังดีที่กำปั้นอดีตแชมป์โลกรายนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางด่วนใกล้กรุงลากอส ช่วงเวลาเที่ยงของวันที่ 29 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยรถยนต์เอสยูวีคันหนึ่งขับไปชนรถบรรทุกที่จอดอยู่ ส่งผลให้รถเอสยูวีพังยับเยิน

รายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ชาย 5 คนอยู่ในที่เกิดเหตุ โดยมีทีมงานของโจชัว 2 คนที่เสียชีวิตทันที ส่วนโจชัวซึ่งเป็นผู้โดยสารมากับรถเอสยูวีด้วยนั้นต้องให้ผู้อื่นช่วยนำตัวออกจากรถ แต่เจ้าตัวก็รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

หน่วยงานความปลอดภัยทางถนนแห่งไนจีเรียระบุว่าฝ่ายรถยนต์ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะขับเร็วเกินกฏหมายกำหนด และดูเหมือนรถจะเสียการควบคุมระหว่างพยายามแซงรถคันอื่น ส่งผลให้พุ่งไปชนรถบรรทุกที่จอดอยู่

สำหรับโจชัวที่เป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตนั้นมีรากเหง้าครอบครัวมาจากไนจีเรีย และเขาก็มาใช้เวลาอยู่ที่ประเทศนี้นับตั้งแต่จบไฟต์ล่าสุดซึ่งชนะ เจก พอล ยูทูบเบอร์ดังชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม

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