“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า นักปั่นทีมชาติไทยชุดคว้า 10 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พาเหรดขยับอันดับโลกขึ้นกันถ้วนหน้า ส่งผลดีต่อโอกาสในการควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประกาศอันดับคะแนนสะสมนักจักรยานโลกของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ล่าสุด ในประเภทถนน ทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายขยับอันดับขึ้นมาที่ 43 ของโลก คะแนนสะสม 839 คะแนน ในขณะที่รุ่นประชาชนหญิง อยู่ในอันดับ 32 ของโลก 796 คะแนน

พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับในประเภทถนนทั้งชายและหญิง UCI กำหนดเส้นตายการคัดโอลิมปิกเกมส์ 2028 เร็วที่สุดในจำนวน 4 ประเภท คือจะสิ้นสุดช่วงเวลาเก็บคะแนนสะสมโลกคัดโอลิมปิกในวันที่ 19 ตุลาคม 2027 และจะคัดเอาชาติที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1-43 ของโลกผ่านการคัดเลือกในระบบคะแนนสะสม ซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 “ปารีสเกมส์” ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงก็ผ่านควอลิฟายจากระบบคะแนนสะสมโลกและเมื่อพิจารณาจากอันดับคะแนนในปัจจุบัน ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงก็ยังมีโอกาสลุ้นผ่านควอลิฟายโอลิมปิก 2028 แต่ในระยะเวลาที่เหลือตั้งแต่ปี 2026 และ 2027 ทีมจักรยานไทยประเภทถนนก็จะต้องพยายามเก็บคะแนนสะสมจากการแข่งขันรายการนานาชาติให้ได้อย่างต่อเนื่อง

พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันในด้านคะแนนสะสม ยูซีไอ เอเชีย ทัวร์ สำหรับทีมอาชีพชายในภูมิภาคเอเชีย ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย มีคะแนนสะสม 839 คะแนน โดยอันดับ 1 เป็นคาซัคสถาน 1,579 คะแนน อันดับ 2 ญี่ปุ่น 1,150 คะแนน และอันดับ 3 มองโกเลีย 990 คะแนน

ในขณะที่คะแนนสะสมบุคคล “มะตูม” พ.อ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง นักปั่นทีมชาติไทยของทีมอาชีพไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ทีม มีคะแนนเป็นอันดับ 2 ในเอเชียทัวร์ 355 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เป็นของ เยฟเกนี่ เฟเดรอฟ นักปั่นชาวคาซัคสถาน จากทีมเอ็กซ์ดีเอส แอสตาน่า ซึ่งเป็นทีมอาชีพระดับสูงสุด “เวิลด์ทัวร์ทีม” จากคาซัคสถาน 639 คะแนน

“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า ที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์คะแนนสะสมโลกของทีมจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิง ซึ่งในประเภทประชาชนชาย อันดับโลกของทีมชาติไทยหล่นลงมาอยู่อันดับ 29 คะแนนสะสม 407 คะแนน

ในขณะที่ “เอ้” ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ หล่นมาอยู่อันดับ 76 มี 310 คะแนน หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนพลาดการลงแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิง ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้คะแนนหายไปถึง 300 คะแนนจากการเป็นแชมป์เอเชียเมื่อปี 2024 แม้ว่าจะได้คะแนนเพิ่มจากการคว้าแชมป์ซีเกมส์ ก็ได้คะแนนเพียง 50 คะแนนเท่านั้น

“อย่างไรก็ตาม นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่จะทำคะแนนขยับอันดับโลกลุ้นคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 เนื่องจากระเบียบการคัดเลือกของ UCI จะคิดคะแนนสะสมจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี 2027 และ 2028 รวมกับคะแนนจากการแข่งขัน ยูซีไอ บีเอ็มเอ็กซ์ เวิลด์ คัพ ซูเปอร์ครอส และยูซีไอ บีเอ็มเอ็กซ์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิป โดยมีเส้นตายการคัดเลือกอยู่ที่เดือนพฤษภาคม 2028

ในขณะเดียวกัน ก็ยังจะคัดเลือกนักปั่นแชมป์แต่ละทวีปของปี 2027 จะได้โควตาโอลิมปิกเกมส์โดยอัตโนมัติ ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง ชิงแชมป์เอเชียในปี 2027 ที่วางโปรแกรมว่าจะจัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2027 ซึ่งทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะพิจารณาร่วมกับสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) กำหนดวันเวลาจัดการแข่งขันที่แน่นอนต่อไป”

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