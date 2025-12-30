ความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. เวลา 07.30 น. ณ สนามภายใน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ทัพนักเตะชุด ยู-23 ทั้งหมด 23 คนลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับจูนความสัมพันธ์
ก่อนการฝึกซ้อม นาธาน เจมส์ กองหลัง จากสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทีมชาติ ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่ได้มาเล่นทีมชาติ ก็ดีใจที่ได้โอกาสในครั้งนี้ ตอนนี้ก็รู้สึกดีที่ได้มาซ้อม เรามีกลุ่มนักเตะที่ดี มีเพื่อนใหม่ๆ หลายคน ผมเองก็ถือว่าใหม่ ในการมาทีมชาติชุดนี้ ทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี”
“ตอนนี้ภาษาไทยของผมก็ดีขึ้น ได้อยู่ในประเทศไทย มาครึ่งปีกว่า ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปครับ ในชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้ ก็จะพยายามสู้ เราต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง และแข็งแรง เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ และแฟนบอล และเพื่อตัวเอง ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ให้กำลังใจ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในทัวร์นาเมนต์นี้”
สำหรับ ทีมชาติไทย U23 จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2569 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันดังกล่าว เพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขัน
โดยโปรแกรมของทีมชาติไทย U23 ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มีดังนี้
วันที่ 8 มกราคม 2569 พบ ออสเตรเลีย เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย, วันที่ 11 มกราคม 2569 พบ อิรัก ในเวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย, วันที่ 14 มกราคม 2569 พบ จีน เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทุกนัดจะถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ครั้งนี้ ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไป แต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ในปี 2028 และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทน ไปแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมโอลิมปิก ที่ นครลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป