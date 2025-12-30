การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ ทัวร์ รายการแรกของปี 2026 รายการ ปิโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการระดับซูเปอร์ 1000 ที่ประเทศมาเลเซีย มีการเปิดสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีนักตบลูกขนไก่ไทยลงสนามแข่งขันพร้อมเพรียง

ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 2 ของโลก รอบแรกจะพบกับ หวัง ซือ เว่ย มือ 24 ของโลกจากไชนีส ไทเป

ด้านหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก จะพบกับ มัลวิกา บันโสด มือ 50 ของโลกจากอินเดีย ขณะที่ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 15 ของโลก ต้องดวลกันเองโดยพบกับ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก

ส่วนประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก พบกับ เย่ หง เว่ย และ นิโคล กอนซาเลซ ชาน มือ 16 จากไชนีส ไทเป ส่วน “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง และ “เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก พบกับ เฉิง ซิง และ จาง ฉวี้ คู่มือ 14 ของโลกจากจีน

สำหรับการแข่งขัน มาเลเซีย โอเพ่น 2026 จะจัดการแข่งขันระหว่าง 6-11 มกราคม

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เป้ ชม GUNNER - YOUNGGU เปิดกรอบดนตรี เพลง ‘แอ๊ด คาราบาว’ เป็นสีสัน
2

ช่องทางชมสด ถ่ายทอดสด ฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ลิเวอร์พูล พบ เบรนท์ฟอร์ด 
3

ปวิธ ตามสองผู้นำ 5 สโตรค ขยับรั้งที่ 5 ร่วม กอล์ฟ มาเก๊า โอเพ่น
4

นาบิล ชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ โยซะ กำปั้นญี่ปุ่นกติกาคิกบ็อกซิง One ซามูไร 4
5

อธิบดีปภ.โต้ สส.พรรคประชาชน แจงปมงบเยียวยาน้ำท่วม จ่อเสนอครม.ขยายวงเงินอีก 10,508 ล้าน
6

เที่ยววัดวันหยุด - ท่องเที่ยว‘วัดหนองกระดี่’ สักการะหลวงพ่อเคลือบ
7

ปักหมุดศิลปวัฒนธรรม - หนึ่งวันในหน้าฝน อาบป่าเยียวยาใจ
8

สดจากหน้าพระ - พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช 24 ปี วันศาสนูปถัมภ์-สถาปนาพศ.
9

อาทิตย์ใส - ‘มิ้นชิ’สมใจทำงานวงการ เกินฝันรั้งตำแหน่ง‘นางเอก’
10

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน