การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ ทัวร์ รายการแรกของปี 2026 รายการ ปิโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการระดับซูเปอร์ 1000 ที่ประเทศมาเลเซีย มีการเปิดสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีนักตบลูกขนไก่ไทยลงสนามแข่งขันพร้อมเพรียง
ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 2 ของโลก รอบแรกจะพบกับ หวัง ซือ เว่ย มือ 24 ของโลกจากไชนีส ไทเป
ด้านหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก จะพบกับ มัลวิกา บันโสด มือ 50 ของโลกจากอินเดีย ขณะที่ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 15 ของโลก ต้องดวลกันเองโดยพบกับ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก
ส่วนประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก พบกับ เย่ หง เว่ย และ นิโคล กอนซาเลซ ชาน มือ 16 จากไชนีส ไทเป ส่วน “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง และ “เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก พบกับ เฉิง ซิง และ จาง ฉวี้ คู่มือ 14 ของโลกจากจีน
สำหรับการแข่งขัน มาเลเซีย โอเพ่น 2026 จะจัดการแข่งขันระหว่าง 6-11 มกราคม