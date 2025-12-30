สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานกองกลางของ ลิเวอร์พูล ออกมายอมรับว่ารู้สึกเสียดาย ที่อดีตสังกัดของเขาไม่ได้เซ็นสัญญาคว้าตัว ดีแคลน ไรซ์ กองกลางชาวอังกฤษ เมื่อปี 2023 ก่อนที่แข้งรายนี้จะย้ายจาก เวสต์แฮม ยูไนเต็ด มาเล่นให้กับ อาร์เซนอล ในเวลานี้
ไรซ์ ย้ายจากทัพขุนค้อน มาอยู่กับ อาร์เซนอล ด้วยค่าตัว 105 ล้านปอนด์ โดยเบียดเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ลิเวอร์พูล ที่มีกระแสให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าว
และล่าสุดทาง สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานแข้งหงส์แดง ออกมาแสดงความเห็นว่า “ผมคิดว่าเขากำลังไปสู่ระดับที่เขาจะกลายเป็นกองกลางระดับโลก เขาน่าจะเป็นคนที่พวกเราควรจะพยายามคว้าตัวมาให้ได้จากเวสต์แฮม ผมเองก็ไม่ได้รู้ว่าเราได้ทำไหม แต่ลองคิดดูสิว่าถ้าเรามีเขาในแผงกองกลางตอนนี้”
“ผมรักเดแคลน ไรซ์ ผมชื่นชมเขามานานมาก ผมเคยคุมทีมแอสตัน วิลลา เจอกับ เวสต์แฮม ก่อนที่เขาจะย้ายไปอาร์เซนอล, ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาตัวใหญ่แค่ไหน แต่พอไปเจอในอุโมงค์ ผมก็คิดว่า โอ้พระเจ้า นี่มันเหมาะกับกองกลางมาก หากคุณอยากปั้นกองกลาง ร่างกายของเขาเหมาะสมาก นั่นคือกองกลางที่คุณอยากให้เป็น เขามีความนิ่งในการครองบอล และมีความดุดันในการวิ่งขึ้นและลง ผมชอบเขามาก”