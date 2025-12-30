โปรแกรมบอล 30 ธันวาคม 2568 ไฮไลต์ต้องยกให้ศึกระหว่าง 2 ทีมฟอร์มแรง อาร์เซนอลเจอกับแอสตัน วิลลา ด้านแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะพบวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
โปรแกรมบอล 30 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เบิร์นลีย์-นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เบิร์นลีย์ฟอร์มย่ำแย่ แต่นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ก็หวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้ มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน
เชลซี-บอร์นมัธ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “สิงโตน้ำเงินคราม”เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับการมาเยือนของ “เดอะ เชอร์รีส์”บอร์นมัธ
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว 18 นัดเท่ากัน เชลซีชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 5 เก็บได้ 29 คะแนน อยู่อันดับ 5 ส่วนบอร์นมัธชนะ 5 เสมอ 7 แพ้ 6 มีอยู่ 22 คะแนน รั้งอันดับ 15
เกมนี้เจ้าบ้านน่าจะใช้งาน ชูเอา เปโดร, โคล พาลเมอร์, เปโดร เนโต ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย เอวานิลซอน, จุสติน ไคลเวิร์ต, อันทวน เซเมนโย
เชลซีฟอร์มกระท่อนกระแท่นก็จริง แต่อาการยังไม่หนักเท่าบอร์นมัธที่ไม่ชนะมาติดกันหลายนัดแล้ว ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะได้เฮ
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์-เอฟเวอร์ตัน คู่นี้แข่งขันเวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ฝั่งน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อย
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด-ไบรตัน คู่นี้แข่งขันเวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ช่วงหลังมานี้ทั้งคู่ต่างก็ฟอร์มไม่ดี มองแล้วคงยากที่จะเอาชนะกัน โอกาสจบเจ๊าเป็นไปได้สูงที่สุด
อาร์เซนอล-แอสตัน วิลลา คู่นี้แข่งขันเวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว 18 นัดเท่ากัน อาร์เซนอลชนะ 13 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บได้ 42 คะแนน นำจ่าฝูง ส่วนวิลลาชนะ 12 เสมอ 3 แพ้ 3 มีอยู่ 39 คะแนน ยึดอันดับ 3
นอกจากนี้ ทั้งคู่ต่างหวังยืดสถิติสวยหรูของตัวเองออกไปด้วย โดยอาร์เซนอลไม่แพ้เกมในบ้านรวมทุกรายการ 15 แมตช์ติดต่อกัน ด้านวิลลาชนะมาแล้ว 11 นัดต่อเนื่องรวมทุกรายการ
ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด อาร์เซนอลชนะเบรนต์ฟอร์ด 2-0 (เหย้า), แพ้แอสตัน วิลลา 1-2 (เยือน), ชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 2-1 (เหย้า), ชนะเอฟเวอร์ตัน 1-0 (เยือน), ชนะไบรตัน 2-1 (เหย้า)
ส่วนวิลลาชนะไบรตัน 4-3 (เยือน), ชนะอาร์เซนอล 2-1 (เหย้า), ชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 (เยือน), ชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 (เหย้า), ชนะเชลซี 2-1 (เยือน)
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง วิกตอร์ เยอเคเรส, มาร์ติน โอเดการ์ด, บูคาโย ซากา ลงตัวจริง ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย โอลลี วัตกินส์, จอห์น แม็กกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส
ทั้งคู่ต่างมีจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นระบบที่มีความลงตัว แต่เกมนี้อาร์เซนอลได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงมีค่อนข้างสูงกว่า
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด-วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส คู่นี้แข่งขันเวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “ปีศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ “หมาป่า”วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว 18 นัดเท่ากัน แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 5 เก็บได้ 29 คะแนน อยู่อันดับ 6 ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันยังไม่ชนะเลย เสมอ 2 แพ้ 16 มีแค่ 2 คะแนน รั้งบ๊วยอันดับ 20
เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งาน เบนยามิน เซสโก, เมสัน เมาต์, มาเตอุส คุนญา ขณะที่ทีมเยือนมี ยอร์เกน สตรานด์ ลาร์เซน, ชูเอา โกเมส, อังเดร พร้อมลงสนาม
แมนฯ ยูไนเต็ดฟอร์มยังพอไปวัดไปวาได้ ต่างจากวูล์ฟแฮมป์ตันที่ตอนนี้หมดสภาพโดยสิ้นเชิง เจ้าบ้านคงไม่พลาด 3 คะแนน