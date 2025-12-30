ตำนานดาวยิงญี่ปุ่น มิอุระ คาซึโยชิ ยังไม่อำลาเส้นทางค้าแข้งง่ายๆ แม้จะใกล้อายุถึง 59 ปีเต็มที ล่าสุดเซ็นสัญญาย้ายไปฟุคุชิมะ ยูไนเต็ด ทีมในลีกเจ3

มิอุระ คาซึโยชิ ตำนานกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่น เจ้าของสถิตินักฟุตบอลอาชีพที่สูงอายุที่สุดในโลก ยังไม่อำลาเส้นทางค้าแข้งง่ายๆ ล่าสุดตกลงเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นกับฟุคุชิมะ ยูไนเต็ด ทีมในลีกเจ3 ด้วยสัญญายืมตัวจนถึงเดือนมิถุนายน 2026

ปัจจุบันมิอุระเป็นนักเตะในสังกัดของโยโกฮามา เอฟซี ซึ่งจะลงเตะในลีกเจ2 ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ แต่ช่วงหลังมานี้เขาถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมต่างประเทศหรือทีมที่อยู่นอกเจลีก (ลีกระดับสูงสุด 3 อันดับแรกของญี่ปุ่น) ก็ตาม

การย้ายสู่ฟุคุชิมะในครั้งนี้ เท่ากับว่ามิอุระผู้ที่จะมีอายุครบ 59 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 จะยืดเส้นทางฟุตบอลอาชีพของตัวเองเป็นฤดูกาลที่ 41 ติดต่อกัน และเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นในระดับเจลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีด้วย

มิอุระกล่าวว่า “ความรักในฟุตบอลของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งกับโอกาสนี้ ผมสัญญาว่าจะเล่นอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างผลงานที่ดี”

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