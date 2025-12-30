อาร์เซนอลฟอร์มดุครึ่งหลังถล่มแอสตัน วิลลา ครองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไป ส่วนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เล่นในบ้านทำได้เพียงเสมอวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา
ครึ่งแรกทั้งคู่ต่างมีจังหวะที่บุกเข้าทำจนถึงขั้นมีลุ้นจบสกอร์แบบจะแจ้ง แต่กลับไม่มีลูกตรงกรอบที่ทำให้ผู้รักษาประตูต้องออกแรงเซฟเลย ทำให้สกอร์ยังเสมอกันอยู่ 0-0
ครึ่งหลังนาที 48 บูคาโย ซากา เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาเข้ากลาง กาเบรียล มากัลเญส ขึ้นโขกพร้อมกับที่ผู้รักษาประตูพยายามกระโดดรับ ทำให้ทั้งคู่ปะทะกันแล้วบอลเข้าประตูไป ผู้ตัดสินเช็กวีเออาร์แต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นการฟาวล์ อาร์เซนอลจึงออกนำ 1-0
นาที 52 แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮอีกครั้ง มาร์ติน โอเดการ์ด สบช่องแทงบอลอย่างเหมาะเหม็งให้ มาร์ติน ซูบิเมนดี หลุดเข้าเขตโทษแล้วจิ้มผ่านนายทวารเข้าประตูไป อาร์เซนอลบวกเพิ่มเป็น 2-0
นาที 69 จูร์เรียน ทิมเบอร์ แย่งบอลจากผู้เล่นวิลลาได้บริเวณหน้าเขตโทษแล้วลูกหลุดมาเข้าทาง เลอันโดร ทรอสซาร์ด ยิงตุงตาข่าย แม้จะมีการเช็กวีเออาร์เพราะสงสัยว่าเกิดการล้ำหน้าก่อนหน้านั้น แต่สุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าเป็นประตู อาร์เซนอลทิ้งห่าง 3-0
นาที 78 เลอันโดร ทรอสซาร์ด รับบอลจากเพื่อนแล้วกระชากมาถึงหน้าเขตโทษ ก่อนส่งต่อให้ กาเบรียล เชซุส ที่อยู่บริเวณเสันหัวกะโหลกหน้าเขตโทษแต่งลูกแล้วปั่นด้วยขวาเสียบมุม อาร์เซนอลนำไปไกล 4-0
นาที 90+2 วิลลาพลาดโอกาสตีไข่แตก โอลลี วัตกินส์ ได้โขกเหน่งๆ ลูกไปชนเสากระดอนกลับมาหน้าประตู จอห์น แม็กกินน์ รีบปราดเข้าซ้ำแต่ก็ยิงไม่คมไปติดเซฟ ดาบิด รายา อย่างไม่น่าเชื่อ
นาที 90+4 ดอนเยลล์ มาเลน พาบอลลุยแหวกแนวรับเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วยิงติดเซฟนายทวารไปชนเสา แต่ลูกกระดอนเป็นใจมาเข้าทาง โอลลี วัตกินส์ ยิงซ้ำจ่อๆ ไม่พลาด วิลลาจึงตีไข่แตกจนได้ แต่อาร์เซนอลก็ชนะอยู่ดี 4-1
ทำให้ผ่านไป 19 นัดเท่ากัน อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น 45 คะแนน ครองจ่าฝูงเช่นเดิม พร้อมยืดสถิติไม่แพ้ในบ้านต่อเนื่องทุกรายการเป็น 16 นัดติดกัน ส่วนวิลลาถูกหยุดสถิติชนะรวดทุกรายการไว้ที่ 11 เกม ตอนนี้มี 39 คะแนน ยึดอันดับ 3
ทางด้าน “ปีศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ “หมาป่า”วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
ครึ่งแรกนาที 27 เอย์เดน เฮฟเวน พยายามจะลุยเข้าเขตโทษแต่ถูกสกัดไว้ บอลมาเข้าทาง โจชัว เซิร์กเซ ม้วนหาช่องแล้วยิงจากบริเวณหน้าเขตโทษไปแฉลบกองหลังเปลี่ยนทางเข้าประตู โดยที่นายทวารพุ่งไปอีกทางจึงหมดสิทธิ์เซฟ แมนฯ ยูไนเต็ดนำ 1-0
นาที 38 แมนฯ ยูไนเต็ดมีลุ้นทำประตูเพิ่ม ลุก ชอว์ เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาไปถึงเสาสอง เบนยามิน เซสโก จึงกระโดดขึ้นโขกแล้วบอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย
นาที 45 อูโก บูเอโน เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาเข้ากลาง แนวรับแมนฯ ยูไนเต็ดโหม่งสกัดไม่ขาดลูกหลุดมาถึงเสาสอง ลาดิสลาฟ เครย์ชี ที่รออยู่โล่งๆ จึงขึ้นโขกไม่เหลือซาก วูล์ฟแฮมป์ตันตีเสมอ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาที 90 เบนยามิน เซสโก รับบอลได้ในเขตโทษแล้วพลิกหาช่องยิงตรงกรอบ นายทวารล้มตัวปัดลูกกระฉอกมาเข้าทาง แพทริก ดอร์กู ตามซ้ำเผาขนไม่เหลือ แต่ดอร์กูอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแล้ว แมนฯ ยูไนเต็ดจึงไม่ได้ประตู จบเกมเสมอกัน 1-1
ผ่านไป 19 นัด แมนฯ ยูไนเต็ดมี 30 คะแนน อยู่อันดับ 6 ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันยังไม่ชนะเช่นเดิม ตอนนี้มี 3 คะแนน รั้งบ๊วยอันดับ 20
ผลคู่อื่น เบิร์นลีย์ แพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-3, เชลซี เสมอ บอร์นมัธ 2-2, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เสมอ ไบรตัน 2-2