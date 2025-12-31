“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชื่อดังชาวไทย โพสต์ข้อความแสดงความเห็นหลังได้รับฉายา”ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ” ระบุเพิ่งอายุ 31 แล้วคนที่อายุเยอะกว่าตัวเองต้องรู้สึกอย่างไร

ก่อนหน้านี้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เปิด 12 ฉายาคนกีฬาออกมา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำในทุกๆสิ้นปี

โดย “เมย์” รัชนก ได้รับฉายาว่า “ป้าเมย์ ไฟแรงเฟร่อ” หลังปิดฉากซีเกมส์ครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยการคว้ามา 2 เหรียญทองจากประเภททีม และ บุคคลหญิงที่เจ้าตัวทำได้เป็นครั้งแรก

หลังจากเหตุฉายาดังกล่าว นักแบดมินตันมือ 7 ของโลก ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า “เขาตั้งฉายาให้เมย์ ป้าเมย์ไฟแรงเฟร่อ ผมอายุจะเข้า 31 เอง ใจเย็นหน่อยคนตั้ง 5555555 คนที่อายุเยอะกว่าเมย์ต้องรู้สึกอย่างไรกันครับ เอามันส์แหละเนาะ..” โดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวจำนวนมาก โดยมีบางรายบอกว่า เป็นแฟนคลับที่อายุน้อยกว่า แต่ก็ยังเรียก เมย์ ว่าน้องเมย์อยู่ดี

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