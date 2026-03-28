สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ถึงกับร้อง เมื่อ กกท.-กองทุนฯ อนุมัติงบส่งแข่งต่างประเทศ 2 รายการ จาก 50 กว่ารายการ นายไมตรี วอน ปี 2570 ต้องมีงบพอส่งแข่งเพื่อควอลิฟายชิงตั๋วพาราลิมปิกเกมส์ ที่ LA

นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ งบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างประเทศของสมาคม ได้รับการอนุมัติเพียง 2 รายการจากทั้งหมด 50 กว่ารายการ ยอมรับว่าเป็นอุปสรรค์อยู่พอสมควร ทั้งนี้ก็ยังมีช่องทางที่ยังพอเป็นไปได้ เนื่องจากหลายๆชนิดกีฬายังไม่ได้เริ่มแข่งขันควอลิฟายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ในปีนี้ ดังนั้นถ้าเรากระตุ้น ถ้าเราสู้เพื่อให้ ปี 2570 ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ในปีหน้าต้องมีงบประมาณมากพอในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องฝากไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จะต้องไปคุยกันให้ชัดเจน ติดปัญหาเรื่องใดก็ต้องคุยกันเพื่อหาทางแก้ไข

“ที่ผ่านมา กกท.และกองทุน ต่างกำชับ ให้สมาคมแต่ละสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การทำงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย กับกองทุนฯ ก็ต้องสอดคล้องกันด้วย มันถึงจะไปด้วยกันได้ ทั้งนี้เรื่องที่เป็นข่าวบางเรื่องก็ถูกต้อง เงินจากกองทุนฯ ถูกโยกไปใช้อย่างอื่น อาจจะมีเหตุผลว่านำไปใช่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ หรืออาเซียนพาราเกมส์ ดังนั้นก็หวังว่าในปี 2570 ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น”

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