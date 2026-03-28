จากกรณีที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 2 สมัย (8 ปี) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในเดือนกันยายนนี้ และจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงคำแหน่ง โดยคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน

โดย “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ซึ่งเป็นภรรยาของ “บิ๊กท็อป” นายวราวุธ ศิลปอาชา ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, กรรมาธิการสหพันธ์กีฬาสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ และ เจ้าของโครงการ Safeguarding in Sport เพื่อ ปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการถูกคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรี และเท่าเทียม ทำให้สื่อมวลชนสายกีฬาคาดการณ์ว่า ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา จะได้รับเลือกเป็นแคนดิเดทจากคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ล่าสุด “ดร.เก๋” ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ ถ้าเป็นคนในวงการกีฬาได้ก็จะดีมาก เพราะวันนี้วงการกีฬามีปัญหามากมาย ตนอยากได้คนกีฬาที่เข้าใจกีฬามากจริงๆ มาเป็นผู้บริหารกีฬา และตนก็สนใจที่จะเป็นผู้ว่าการ กกท. ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันอีกครั้ง เพราะต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหน ถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อในคณะกรรมการสรรหา แต่ตนก็ยังพร้อมอยู่เบื้องหลังและพัฒนากีฬาต่อไป

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