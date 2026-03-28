โธมัส ทูเคิล เผยมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษอย่างมาก แม้จะทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับอุรุกวัย ชี้ฝั่งตนมีภาพรวมการเล่นที่ดีกว่าอีกฝ่าย
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีม “สิงโตคำราม”อังกฤษ เผยหลังเกมกระชับมิตรทีมชาติที่เปิดบ้านเสมอกับ “จอมโหด”อุรุกวัย 1-1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม โดยบอกว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขมากกับฟอร์มของลูกทีม
เกมนี้เจ้าบ้านนำก่อนจาก เบน ไวต์ นาที 81 แต่ทีมเยือนตีเสมอจาก เฟเดริโก วัลเวร์เด นาที 90+4 (จุดโทษ) โดยนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับญี่ปุ่น ส่วนอุรุกวัยจะเตะกับแอลจีเรีย โดยทั้ง 2 คู่มีกำหนดแข่งขันวันที่ 31 มีนาคม
ทูเคิลบอกว่า “ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเรามาก เราพยายามบุกอย่างเต็มที่ ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าในภาพรวม ผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับบททดสอบในวันนี้ และรู้สึกมีความสุขอย่างมากกับผลงานของทีม”
ขณะที่ มาร์เซโล บิเอลซา นายใหญ่อุรุกวัย กล่าวว่า “ต้องขอชมว่าฝั่งเราเล่นเกมรับได้ดี แต่เราไม่สามารถควบคุมเกมได้ โดยรวมแล้วเป็นฝั่งอังกฤษที่เหนือกว่า เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ นี่เป็นเกมที่ดุเดือดมาก แต่ทั้ง 2 ทีมก็มีโอกาสลุ้นทำประตูไม่มากนัก”