การแข่งขัน ฟุตบอล 4 เส้า รายการCFA Team China International Youth Tournament Xi’an ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เป็นเกมนัดที่ 2 ที่เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดีย ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามพบ ทีมชาติเวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

สำหรับเกมแรก ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประเดิมสนามด้วยการเสมอกับเจ้าถิ่น จีน ดีกรีรองแชมป์เอเชีย รุ่น 23 ปี 2026 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ไปด้วยสกอร์ 2-2

เกมนี้ ทีมชาติไทย ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม และมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็ว เพียงนาทีแรก จาก ธนกฤต โชติเมืองปัก ที่ได้บอลในเขตโทษ ก่อนพลิกเองแล้วยิงเข้าไปอย่างสวยงาม ให้ทีมชาติไทย ออกนำ 1-0

ช่วงเวลาที่เหลือ ไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เอาชนะ ทีมชาติเวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 1-0 คว้าชัยชนะได้สำเร็จ

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