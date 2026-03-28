การแข่งขัน ฟุตบอล 4 เส้า รายการCFA Team China International Youth Tournament Xi’an ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เป็นเกมนัดที่ 2 ที่เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดีย ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามพบ ทีมชาติเวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
สำหรับเกมแรก ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประเดิมสนามด้วยการเสมอกับเจ้าถิ่น จีน ดีกรีรองแชมป์เอเชีย รุ่น 23 ปี 2026 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ไปด้วยสกอร์ 2-2
เกมนี้ ทีมชาติไทย ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม และมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็ว เพียงนาทีแรก จาก ธนกฤต โชติเมืองปัก ที่ได้บอลในเขตโทษ ก่อนพลิกเองแล้วยิงเข้าไปอย่างสวยงาม ให้ทีมชาติไทย ออกนำ 1-0
ช่วงเวลาที่เหลือ ไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เอาชนะ ทีมชาติเวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 1-0 คว้าชัยชนะได้สำเร็จ