บาร์เซโลนาเผยแถลงการณ์ยืนยันว่า ราฟินญา ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานกว่า 1 เดือน หลังได้รับบาดเจ็บต้นขาส่วนหลังข้างขวา ระหว่างติดภารกิจเล่นให้ทีมชาติ

“เจ้าบุญทุ่ม”บาร์เซโลนา แห่งลา ลีกา สเปน เผยแถลงการณ์ยืนยันว่าผู้เล่นตัวรุกคนสำคัญอย่าง ราฟินญา ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานกว่า 1 เดือน หลังได้รับบาดเจ็บต้นขาส่วนหลังข้างขวา ระหว่างติดภารกิจเล่นให้ทีมชาติบราซิล

ราฟินญาได้รับบาดเจ็บในแมตช์กระชับมิตรที่บราซิลแพ้ต่อฝรั่งเศส 1-2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ส่งผลให้เจ้าตัวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคัน ซึ่งบาร์เซโลนาเผยว่าได้รับผลการตรวจร่างกายจากสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลแล้ว

บาร์เซโลนาเผยว่าราฟินญาได้ออกจากแคมป์ของทีมชาติบราซิลเพื่อเดินทางกลับมารักษาตัวต่อที่สโมสรแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูราว 5 สัปดาห์ เท่ากับว่าแข้งรายนี้ต้องพลาดการลงสนามไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ราฟินญาต้องรักษาตัวอยู่นั้น เจ้าตัวจะไม่สามารถช่วยทีมได้ในการพบคู่แข่งสำคัญอย่างแอตเลติโก มาดริด 3 แมตช์ แบ่งเป็นเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ 2 แมตช์ และเกมลา ลีกา 1 แมตช์

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