แชด คอลลินส์ แชมป์ RISE ข้ามสายท้าชิงเข็มขัดราชดำเนินของ “ดามพ์ พรัญชัย” ซูเปอร์ไฟต์เงินล้าน ศึก RWS “เมษามหาประลัย” เสาร์ที่ 18 เม.ย.นี้
ศึกใหญ่เดือน “เมษามหาประลัย” ของ RWS ระเบิดความมันรับสงกรานต์ ประกาศคู่มวยสุดเซอร์ไพรส์ในวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.นี้ กับซูเปอร์ไฟต์ชิงเงินล้าน พร้อมเดิมพันเข็มขัดแชมป์เวที เวทีมวยราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์ไลต์เวต 140 ปอนด์ ระหว่าง “ดามพ์ พรัญชัย” เจ้าของแชมป์ตัวจริงจากแดนใต้ ปะทะ “แชด คอลลินส์” แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจาก RISE ที่หวนคืนสังเวียนมวยไทยราชดำเนินอีกครั้งในรอบเกือบ 8 ปี
ไฟต์นี้ถือเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ ที่นักชกจาก RISE ข้ามสายมาชิงแชมป์ราชดำเนิน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในศึกครบรอบ 80 ปีของเวทีราชดำเนิน เมื่อ “คาซูกิ โอซากิ” แชมป์โลก RISE ขึ้นท้าชิงเข็มขัดกับ “เจริญสุข บุญลานนามวยไทย” ซึ่งสร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก และการโคจรมาพบกันของ “ดามพ์” กับ “แชด” ในครั้งนี้ ก็ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ไฟต์ประวัติศาสตร์ที่ห้ามพลาด
ฝั่ง “ดามพ์ พรัญชัย” ยังคงเป็นราชันแห่งรุ่น 140 ปอนด์ ที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนาน พร้อมฟอร์มล่าสุดที่เพิ่งป้องกันแชมป์ ด้วยการเอาชนะคะแนน “หรั่งขาว ว.สังประไพ” ในศึก RWS เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา
ขณะที่ “แชด คอลลินส์” หรือที่แฟนมวยไทยคุ้นชื่อ “ชาร์ค ท.แสงเทียนน้อย” คืออีกหนึ่งนักชกระดับโลกที่เคยฝากผลงานเดือดบนเวทีมวยไทยมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดวลกับ “แสนชัย พีเค.แสนชัย” การปะทะสุดมันกับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” บนเวทีราชดำเนิน รวมถึงเคยเอาชนะ “เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9” ในรายการ RISE เมื่อ 3 ปีก่อน
การกลับมาครั้งนี้ “แชด” จะลงชกในกติกามวยไทยอีกครั้ง พร้อมภารกิจล่าเข็มขัดเส้นที่ 9 ในอาชีพ และมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นแชมป์ราชดำเนิน ซึ่งถือเป็นเวทีมวยไทยมาตรฐานอันดับ 1 ของโลก
ศึก RWS: April Inferno คืนวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.นี้ บทสรุปจะออกมาในทิศทางใด ระหว่าง “ดามพ์” ที่พร้อมป้องกันศักดิ์ศรีแชมป์ชาวไทย หรือ “แชด” ที่หวังพาเข็มขัดกลับออสเตรเลีย ไฟต์นี้มีคำตอบ ห้ามพลาด