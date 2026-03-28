นักฟุตบอลอาวุโส อายุ 52 ปี แข่งขันกลางแดดจัด และอุณหภุมิสูงถึงกว่า 40 องศาเซลเซียส เกิดฮีทสโตรก พยาบาลสนามพยายาม CPR สุดท้ายเสียชีวิต ที่ชัยนาท
เมื่อเวลา14.00น. วันที่ 28 มีนาคม ที่โรงเรียนบ้านหนองแค ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท เกิดเหตุนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 52 ปี ชาว ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศลได้เกิดอากการวูบหมดสติ หลังเล่นฟุตบอลท่ามกลางแดดจัด และอุณหภุมิสูงถึงกว่า 40 องศาเซลเซียส เมื่อเปลี่ยนตัวออกมาพักก็ดื่มน้ำไปปริมาณมาก แล้วเกิดหน้ามืดหมดสติ เจ้าหน้าที่พยาบาลสนามพยายาม CPR เพื่อยื้อชีวิต
จากนั้นจึงส่งต่อให้รถกู้ชีพ ร.พ.ชัยนาทนเรนทร ส่งต่อให้แพทย์ แต่เมื่อถึงห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่พยายามจนสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถรักษาชีพจรของผู้ป่วยไว้ได้ เบื้องต้นคาว่าสาเหตุมาจากภาวะฮีตสโตรก หรือโรคลมแดด จึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ภัยใกล้ตัวที่แฝงมากับอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้