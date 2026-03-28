โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลรายการ CFA Team China International youth Tournament Xi’an นัดที่สอง แอบเสียดายลูกทีมใช้โอกาสเปลือง หลังเฉือนชนะเวียดนาม แค่ลูกเดียว
ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ให้สัมภาษณ์การแข่งขันฟุตบอลรายการ CFA Team China International youth Tournament Xi’an นัดที่สอง
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 เฉือนเอาชนะ เวียดนาม U23 ไปด้วยสกอร์ 1-0 โดย ไทย ได้ประตูจาก ธนกฤต โชติเมืองปัก
“ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่ได้พบกับทีมที่แข็งแกร่งในอาเซียนอย่างเวียดนาม ต้องชื่นชมเด็กๆที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีสมาธิอยู่ในเกมตลอดการแข่งขัน แม้จะได้รับแรงกดดันจากคู่ต่อสู้ ผมรู้สึกเสียดายที่ทีมสร้างโอกาสได้เยอะมากทั้งสองครึ่ง แต่กลับจบสกอร์ไม่ได้ ในช่วงครึ่งแรก จังหวะการเล่นอาจจะเร็วเกินไปทำให้เสียบอลบ่อยในบาง” โค้ชวัง กล่าว
“นัดนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง 8 คน จาก 11 ตัวจริงที่พบกับจีน เพื่อถนอมสภาพร่างกายนักเตะและป้องกันอาการบาดเจ็บจากการมีแข่งขันต่อเนื่อง ซึ่งนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนาม สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดี เป้าหมายต่อไปคือการเช็กสภาพร่างกายความพร้อมของนักเตะเพื่อเตรียมรับมือกับเกาหลีเหนือในแมตช์ที่สาม”
โปรแกรมนัดต่อไปของ ทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขัน CFA Team China International Youth Tournament Xi’an นัดที่สาม พบกับ เกาหลีเหนือ U23 ณ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32
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