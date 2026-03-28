“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะลงสนามพบ เติร์กเมนิสถาน ในฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม D นัดสุดท้าย วันที่ 31 มี.ค. 69 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 19.30 น.
ก่อนถึงเกมนี้ ทั้ง 2 ทีมมี 12 แต้ม แย่งกันคว้าตั๋วใบเดียวเข้ารอบ แต่ทีมไทย “ต้องชนะ” เท่านั้น เนื่องจากเกมแรก บุกแพ้มาก่อน 1-3 ทำให้ “เฮดทูเฮด” เป็นรอง หากไทยเสมอ หรือแพ้ จะตกรอบ ปล่อยให้ เติร์กเมนิสถาน บุกมาคว้าตั๋วถึงถิ่นไปเตะรอบสุดท้ายที่ ซาอุฯ แทน
“อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน นักเตะประสบการณ์สูงของทีมชาติไทย และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวในรายการช่อง Nickynachat ในแคมเปญ “เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย” ถึงเรื่องความกดดันในเกมนี้ว่า สำหรับการเล่นให้ทีมชาติไทย ทุกเกมย่อมกดดันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเตะที่มีประสบการณ์ ได้ลงเล่นบ่อยๆ จะจัดการแรงกดดันได้ ซึ่งนักกีฬาที่ลงไป ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ ต้องคิด เคลียร์สมองตัวเองให้โล่งที่สุด ลงเล่นในแบบตัวเอง แบบแทคติกโค้ช
“ผมเชื่อในแทคติก ฮัดสัน ที่เตรียมมา เขาวางรูปแบบชัดเจน แต่ละวันจะทำอะไร ซ้อมอะไร ทำไม่ถึงไม่มีอุ่นเครื่อง เพราะพักผ่อน และต้องการชัยชนะ”
กับคำถามว่า ในเกมกดดันสูง มีวิธีการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีอย่างไร ถึงรักษามาตรฐานตัวเองได้ อุ้ม กล่าวว่า วันก่อนแข่งต้องนอนให้เร็ว เพื่อสมองโล่งในการแข่ง จะช่วยในการตัดสินใจเวลาเล่น แล้วเสี้ยววินาทีที่คิดจะอ่านคู่ต่อสู้ ต้องใช้เสี้ยววินาทีสุดท้าย คู่ต่อสู้จะดักทางไหน แล้วเราเลือกเล่นในทางเลือกที่ดีที่สุด สรุปแล้วคืออยู่ที่การพักผ่อนให้เร็ว ให้สมองโล่ง