โปเต้ ณัฐพงษ์ มีชัย ระเบิดฟอร์มร้อนแรง พลิกแซงสุดมันส์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึก Spainish Para Badminton International 2026 Level 1
การแข่งขันพาราแบดมินตันรายการ Spainish Para Badminton International 2026 Level 1 ณ เมืองโทเลโด ประเทศสเปน ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดย “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย มืออันดับ 1 ของโลก โชว์ฟอร์มสมราคา ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
โดยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ คลาส SH6 น้องโปเต้ ลงสนามพบกับ Chu Man Kai นักกีฬาจากฮ่องกง แมตช์นี้ โปเต้ แพ้ไปก่อนในเกมแรก ก่อนจะรัวแซงเอาชนะไป 2-1 เกม 19-21, 21-14 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ