โปเต้ ณัฐพงษ์ มีชัย ระเบิดฟอร์มร้อนแรง พลิกแซงสุดมันส์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึก Spainish Para Badminton International 2026 Level 1

การแข่งขันพาราแบดมินตันรายการ Spainish Para Badminton International 2026 Level 1 ณ เมืองโทเลโด ประเทศสเปน ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดย “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย มืออันดับ 1 ของโลก โชว์ฟอร์มสมราคา ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

โดยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ คลาส SH6 น้องโปเต้ ลงสนามพบกับ Chu Man Kai นักกีฬาจากฮ่องกง แมตช์นี้ โปเต้ แพ้ไปก่อนในเกมแรก ก่อนจะรัวแซงเอาชนะไป 2-1 เกม 19-21, 21-14 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

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