เซเนกัล จัดขบวนพาเหรดฉลองแชมป์แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025 ก่อนแมตช์กระชับมิตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม แม้จะถูกสั่งริบแชมป์ไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตาม
เซเนกัล จัดขบวนพาเหรดฉลองแชมป์แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025 ก่อนแมตช์กระชับมิตรทีมชาติที่พบเปรูเมื่อวันที่ 28 มีนาคม แม้จะถูกสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา (ซีเอเอฟ) สั่งริบแชมป์ไปตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้ก็ตาม
ในแมตช์ขิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2026 มีดราม่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม หลังผู้ตัดสินเป่าให้โมร็อกโกที่เป็นชาติเจ้าภาพได้จุดโทษ ทำให้ฝั่งเซเนกัลไม่พอใจและประท้วงด้วยการพากันออกจากสนามไปราว 15 นาทีก่อนจะยอมกลับมาเตะต่อ
หลังจากนั้น บราฮิม ดิอาซ ของโมร็อกโก รับหน้าที่สังหารจุดโทษแต่ไม่เข้า ทำให้จบ 90 นาทีสกอร์เสมอกัน 0-0 ต้องต่อเวลาพิเศษ และเป็นเซเนกัลมาทำประตูได้จาก ปาป อลาสซาน เกย์ ทำให้เป็นฝ่ายเฉือนชนะ 1-0 คว้าแชมป์ไปครอง
เวลาต่อมา ซีเอเอฟพิจารณาบทลงโทษทางวินัยเบื้องต้น ก่อนตัดสินว่ามีผู้เล่นและเจ้าหน้าที่บางรายของทั้ง 2 ทีมที่ต้องรับโทษแบน ขณะที่โทษปรับของทั้ง 2 ฝั่งรวมแล้วเป็นจำนวนสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ผลการแข่งขันยังคงเดิม
อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาซีเอเอฟกลับประกาศปรับผลการแข่งขันให้เซเนกัลแพ้ 0-3 เท่ากับว่าแชมป์ตกเป็นของโมร็อกโกแทน ซึ่งฝั่งเซเนกัลยื่นคำร้องขออุทธรณ์คดีไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (ซีเอเอส) เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด ก่อนเริ่มแมตช์กระชับมิตรคู่เซเนกัล-เปรู ที่สนามสตาด เดอ ฟรองซ์ เมืองแซงต์-เดอนีส์ ของฝรั่งเศส เหล่านักเตะเซเนกัลเดินลงสนามพร้อมโทรฟี่แชมป์แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ แล้วนำโทรฟี่แห่รอบสนามเพื่อฉลองร่วมกับแฟนบอล
หลังจากที่ทัพนักเตะแห่แชมป์เสร็จเรียบร้อย กัปตันทีมอย่าง คาลิดู คูลิบาลี และผู้รักษาประตู เอดูอาร์ เมนดี ก็นำโทรฟี่ขึ้นไปวางไว้ที่บ๊อกซ์สำหรับรับรองประธานของสนาม ก่อนเริ่มการแข่งขันต่อไป ส่วนผลของคู่นี้เป็นฝั่งเซเนกัลที่ชนะ 2-0