เจอร์เกน คล็อปป์ อดีตยอดกุนซือ ลิเวอร์พูล เปิดใจหลังจากได้กลับมาคุมทีมข้างสนามในถิ่น แอนฟิลด์ อีกครั้งในเกมการกุศลชี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก และสนุกกับทุกวินาที

โดย คล็อปป์ อำลาตำแหน่งผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ 2024 และเป็นการปิดฉากช่วงเวลา 9 ปีในถิ่น แอนฟิลด์ ลง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 28 มี.ค. คล็อปป์ ได้กลับมาปรากฏตัวข้างสนาม แอนฟิลด์ อีกครั้งหลังรับบทบาทผู้ช่วยผู้จัดการทีมร่วมกับตำนานอย่าง เอียน รัช และ จอห์น อัลดริดจ์ ในการคุมทีมตำนานลิเวอร์พูล พบกับ ตำนานโบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ ก่อนจะจบเกมด้วยการเสมอกันไป 2-2 ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 60,482 คน

Soccer Football – Friendly Match – Liverpool Legends v Borussia Dortmund Legends – Anfield, Liverpool, Britain – March 28, 2026 Liverpool Legends’ Juergen Klopp takes a selfie with fans Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

 

หลังการแข่งขัน คล็อปป์ ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลล์กล่าวถึงความรู้สึกว่า “คุณคงโง่มากถ้าจะฝันใหญ่ขนาดนั้น ผมมองอนาคตในแง่ดี การที่ผมก้าวมาถึงจุดนี้ได้ถือเป็นปาฏิหาริย์ คุณต้องทำงานหนัก แต่การได้มาอยู่ตรงนี้ ที่หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุดในโลก”

“แม้กระทั่งตอนที่ผมมองไปที่สนามที่ว่างเปล่า ผมก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่ถึง 9 ปี มันคือบ้านของผม และมันก็ยังเป็นอยู่ มันเหลือเชื่อจริงๆ”

“ผมสนุกกับทุกวินาทีจริงๆ บทบาทของผมไม่ใช่การพูดมากนัก ผมมาที่นี่เพื่อมูลนิธิลิเวอร์พูล และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆ”

“สำหรับผม มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากหลังจากที่ห่างหายไปนาน การได้อยู่ใกล้ชิด การได้เห็นนักเตะ ลิเวอร์พูลทุกคน และได้เห็นนักเตะ ดอร์ตมุนด์ด้วย เพราะนั่นคือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเตะของผม และปีหน้าผมจะกลับมาอีกครั้ง”

 

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