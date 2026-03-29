หลังจากที่ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี จากสกลนคร แพ้น็อกต่อ อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ นักสู้ฟอร์มแรง วัย 22 ปี จากรัสเซีย ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 147 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ทำให้แฟนมวยเป็นห่วงอนาคตในเส้นทางอาชีพของ “น้องโอ๋” ในวัยใกล้ 40 ปี
ล่าสุด น้องโอ๋ เผยว่า ข้อดีของผมคือมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่รอบตัว ทุกคนคอยให้กำลังใจ ปลอบใจ และผลักดันให้กลับมาสู้ใหม่ ทำให้ผมฟื้นตัวเร็วขึ้น ตนพร้อมเปิดใจรับทุกคำติชม เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
“ผมอยากย้ำว่าอายุเป็นแค่ตัวเลข ถ้าดูแลร่างกายดี ซ้อมถึง และสภาพจิตใจพร้อม เราก็พร้อมขึ้นเวทีแบบเต็มร้อย ส่วนการเจ็บตัวเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ผมยังมั่นใจว่ายังไปต่อได้ครับ”
น้องโอ๋ เผยต่อว่า จากนี้ผมอาจต้องพิจารณาเลือกรับรายการให้รอบคอบขึ้น อย่างไฟต์ที่เจอกับ อัสซาดูลาห์ ที่จริงไม่ต้องขึ้นชกก็ได้เพราะเขาทำน้ำหนักไม่ได้ตามที่ตกลง แต่เมื่อมีโอกาสชิงแชมป์โลกก็ต้องคว้าเอาไว้ รวมถึงไม่อยากให้ทาง ONE เสียรายการด้วย เราเป็นนักสู้มืออาชีพต้องพิจารณาหลายส่วนก่อนขึ้นชกแต่ละไฟต์”
“หลังชก บอสชาตรี ศิษย์ยอดธง ส่งข้อความมาบอกว่ายังมีรายการให้ขึ้นชกต่อเนื่องเหมือนเดิม แต่ตอนนี้เขาเป็นห่วง อยากให้ผมพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ก่อนสัก 2-3 เดือน อยากฝากถึงแฟนมวยทุกคนที่คอยติดตาม กีฬามันก็แบบนี้ มีแพ้มีชนะ แต่ผมยังสนุกกับมัน ยังรักในกีฬามวยไทย และชอบความท้าทาย ผมจะสู้ต่อไป ทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมใส่เต็มที่เหมือนเดิม”