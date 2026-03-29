สื่อรายงาน โคล พาลเมอร์ เริ่มรู้สึกผิดหวังกับชีวิตที่ เชลซี มากขึ้นเรื่อยๆ และเตรียมที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากบิ๊กสโมสรทั้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด และบาเยิร์น มิวนิก
สำหรับ พาลเมอร์ ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ เชลซี เมื่อปี 2023 อย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้เขากลับมีฟอร์มที่ตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอาการบาดเจ็บ
ทว่าล่าสุด “เดอะ ซัน” ระบุว่า ดาวเตะวัย 23 ปีรายนี้เริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตการค้าแข้งที่ เชลซี โดย ไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงแท็กติกของ เชลซี ซึ่งทำให้รู้สึกว่า ไม่มีพื้นที่ในสนาม
นอกจากนั้นเจ้าตัวยังคิดถึงการเล่นร่วมกับ นิโคลัส แจ็กสัน กองหน้าเพื่อนร่วมทีมที่ถูก บาเยิร์น มิวนิก ยืมไปใช้งานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ แจ็กสัน เข้ากับสไตล์ของ พาลเมอร์ จนทำให้เขามีสถิติ 18 ประตู 14 แอสซิสต์ ในฤดูกาลที่แล้ว
และจากการที่ เชลซี กำลังสุ่มเสี่ยงที่อาจไม่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซีซั่นหน้ายิ่งทำให้ความหวังของสโมสรที่จะรั้งตัว พาลเมอร์ แฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาตั้งแต่เด็กยิ่งลดลงไปอีก
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด และบาเยิร์น มิวนิก ต่างให้ความสนใจ พาลเมอร์ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าตัว 150 ล้านปอนด์ (ราว 6.55 พันล้านบาท) ไปร่วมทีม