เอฟวัน – คิมี่ อันโตเนลลี่ นักขับอิตาลี วัย 19 ปีจากเมอร์เซเดส ผงาดคว้าแชมป์ฟอร์มูล่า วัน สนามที่ 3 เจแปนิส กรังด์ปรีซ์ ที่สนามซูซูกะ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 29 มี.ค. พร้อมคว้าแชมป์สองรายการติดต่อกัน และส่งให้ เมอร์เซเดส เหมาแชมป์ 3 รายการแรกทั้งหมด
โดยอันดับ 2 เป็นของ ออสการ์ ปิอัสตรี นักขับนิวซีแลนด์ จากแมคลาเรน และอันดับ 3 ชาร์ลส์ เลอแคร์ นักขับโมนาโก จากเฟอร์รารี
ส่วน โอลิเวอร์ เบียร์แมน นักขับอังกฤษจากฮาส แข่งไม่จบหลังพุ่งชนที่กั้นข้างสนามด้วยแรงปะทะ 50G โดยเจ้าตัวถูกหามเข้าตรวจร่างกายทันที และทีมแพทย์แจ้งว่าไม่พบกระดูกหักแต่มีรอยฟกช้ำที่หัวเข่าด้านขวา
สรุปอันดับคะแนน เอฟวัน ฤดูกาล 2026
1. คิมี่ อันโตเนลลี 72 คะแนน
2.จอร์จ รัสเซลล์ 63 คะแนน
3.ชาร์ลส์ เลอแคร์ 49 คะแนน
4.ลูอิส แฮมิลตัน 41 คะแนน
5.แลนโด นอร์ริส 25 คะแนน