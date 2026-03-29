“เสธ.หมึก” พอใจศึกสองล้อทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ประสบความสำเร็จด้วยดี นักปั่นต่างชาติชื่นชมประเทศไทยดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ด้าน “อาทิตย์ ปูลาร์ด” นักปั่นทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 คว้าแชมป์นักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน ได้รับเสื้อม่วง พร้อมรั้งอันดับ 8 เวลารวม ด้านทีมชาติไทยได้อันดับ 2 ประเภททีมอาเซียน ส่วนแชมป์เวลารวมเป็นของ “วาดิม พรอนสกี” นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ และได้รับเสื้อเหลือง พร้อมทั้งคว้ารางวัลชนะเลิศเจ้าภูเขา ได้ครองเสื้อลายจุดอีก 1 ตัว สำหรับการแข่งขัน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2027” ในปีหน้าลงตัวแล้วโดยกำหนดจัดที่จังหวัดเชียงราย
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2569 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,113.70 กิโลเมตร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่ 6 (สเตจสุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา จังหวัดหนองคาย ได้รับเกียรติจาก นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมด้วย พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า หน้าที่หลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยคือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาทั้งอาชีพและเพื่อความเป็นเลิศ รวมไปถึงกีฬาเพื่อมวลชนสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” นอกจากเป็นการส่งเสริมนักกีฬาทั้งอาชีพและเพื่อความเป็นเลิศแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ มาจัดการแข่งขันที่จังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงและเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว
นางโปรดปราน กล่าวอีกว่า ที่สำคัญการแข่งขันจักรยานครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี เป็นการจัดกีฬาในรูปแบบ Sport Tourism เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและในพื้นที่จากการจัดแข่งขันกีฬา ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ชัดจากความคึกคักของจังหวัดหนองคายตลอดระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา และจะมีต่ออีก 3-4 วันในการแข่งขันประเภททีมหญิง ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกถึง 20 ทีมเดินทางมาร่วมแข่งขัน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยว่าจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานได้มาตรฐานระดับโลก และเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 6 เส้นทางเริ่มจากลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา-ไปอำเภอท่าบ่อ-อำเภอศรีเชียงใหม่-อำเภอโพธิ์ตาก-พระธาตุบังพวน แยกหนองสองห้อง กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 125.50 กิโลเมตร โดยพิธีมอบรางวัลนักกีฬา ได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลการแข่งขันนักปั่นเข้าเส้นชัยมาเป็นกลุ่มใหญ่ โดยแชมป์ประจำสเตจที่ 6 เป็นของ อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ นักปั่นชาวเดนมาร์กจากทีมหลี่หนิง สตาร์ของจีน, อันดับ 2 ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นชาวฝรั่งเศสจากทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย อันดับ 3 โมฮัมหมัด อิซซัต ฮิลมี อับดุล ฮาลิล จากทีมมาเลเซีย โปร ไซคลิง เวลา 2.35.41 ชั่วโมงเท่ากัน ขณะที่นักปั่นไทยที่มีอันดับดีที่สุดคือ ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย นักปั่นทีมชาติไทย ได้อันดับที่ 13 เวลา 2.35.41 ชั่วโมง
ด้านรางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 1 (IS1) เป็นของ อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ จากทีมหลี่หนิง สตาร์ของจีน ส่วน IS2 เป็นของ คิม ยูโร จากทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง ของเกาหลีใต้ และรางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม (Most Combative Rider) เป็นของ คิม ยูโร จากทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง ของเกาหลีใต้
สรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวมเป็นของ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง ด้วยเวลา 17.36.10 ชั่วโมง ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมได้รับ “เสื้อเหลือง”, อันดับ 2 เอดูอาร์โด เซปุลเวดา นักปั่นอาร์เจนตินา จากทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน ตามหลังผู้นำ 3 วินาที, อันดับ 3 แดเนียล ไวท์เฮาส์ นักปั่นสหราชอาณาจักรจากทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล ไซคลิง ตามหลังผู้นำ 9 วินาที ส่วนผลงานของนักปั่นไทยที่ดีที่สุดคือ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมรู้ใจ อินชัวรันซ์ วินสเปซ ได้อันดับ 8 เวลารวม ตามหลังผู้นำ 38 วินาที
รางวัลชนะเลิศนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน ได้แก่ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทย จากทีมรู้ใจ อินชัวรันซ์ วินสเปซ เวลา 17.36.48 ชั่วโมง ได้ครอง “เสื้อม่วง” ตามคาด, อันดับ 2 ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 17.37.20 ชั่วโมง, อันดับ 3 มาร์วิน แมนแดค จากทีมโก ฟอร์โกลด์ ฟิลิปปินส์ เวลา 17.37.48 ชั่วโมง, รางวัลชนะเลิศผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว เป็นของ อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ นักปั่นทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน ได้ครอง “เสื้อเขียว”, รางวัลชนะเลิศเจ้าภูเขา ได้แก่ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง ได้ครอง “เสื้อลายจุด” อีก 1 ตัว
รางวัลชนะเลิศประเภททีมเวลารวม ได้แก่ ทีมหลี่หนิง สตาร์ของจีนเวลา 52.49.01 ชั่วโมง, อันดับ 2 ทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย เวลา 52.49.48 ชั่วโมง, อันดับ 3 ทีมไชน่า แอนตา-เมนเทค ไซคลิง ของจีน เวลา 52.51.50 ชั่วโมง, รางวัลชนะเลิศประเภททีมอาเซียน ได้แก่ ทีมโก ฟอร์ โกลด์ เวลา 52.53.57 ชั่วโมง, อันดับ 2 ทีมชาติไทย เวลา 52.54.34 ชั่วโมง, อันดับ 3 ทีมนูซานทารา ของอินโดนีเซีย เวลา 52.55.28 ชั่วโมง ทั้งนี้ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักปั่นทีมชาติไทยจำนวน 300,000 บาท
หลังจบการแข่งขัน พลเอกเดชา เปิดเผยว่า ภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการ เพราะการแข่งขันระดับนานาชาติถ้าไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง ไม่มีการประท้วง และมีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจนักกีฬาตลอด 2 ข้างทางทุกวัน บรรดานักกีฬาต่างชาติก็มีความพึงพอใจทั้งด้านที่พักอาหาร ด้านการดูแลต้อนรับเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทุกคนต่างชื่นชมและยืนยันว่าปีหน้าอยากจะมาร่วมการแข่งขันอีก สำหรับนักปั่นไทยชุดนี้ก็จะให้หยุดพักร่างกายประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะให้ไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมทีมสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเส้นทางแข่งขันเป็นการปั่นขึ้นภูเขา
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายที่ให้การต้อนรับนักกีฬาอย่างอบอุ่น ขอบคุณสื่อมวลชนที่เผยแพร่การแข่งขันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปทั่วโลก สำหรับปีหน้าสมาคมกีฬาจักรยานฯ วางแผนว่าจะไปจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงราย โดยได้มีการหารือกับ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าอยากให้การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2027” ไปจัดที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดติดกับประเทศเมียนมา คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงาม เช่นเดียวกับปีนี้ที่จังหวัดหนองคาย เส้นทางเลาะริมโขงและผ่านธรรมชาติที่สวยงาม ขอชื่นชมผู้กำหนดเส้นทางแข่งขันว่าเลือกเส้นทางได้ดีมาก
สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” จะแข่งขันระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน ระยะทางรวม 297.10 กิโลเมตร ซึ่งสเตจที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 08.30 น. ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา เส้นทางเริ่มต้นจากลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา-ไปหนองสองห้อง-วัดพระธาตุบังพวน-บ้านถ่อน-ท่าบ่อ -โพนสาเวียงคุก-ปะโค กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 105.70 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป