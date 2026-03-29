สานฝันแข้งเด็กใต้! จัดฟุตบอลเยาวชน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เฟ้นยอดทีมลัดฟ้าฝึกทักษะลูกหนังต่างแดน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่โรงแรมอัลมีรอซ “เสี่ยนัท” นายชวัลวิทย์ กองวิสัยสุข ประธานบริหาร บริษัท ฟาซิลิตี้ Exchange จัดประชุมกับเพื่อนกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมจัดโครงการ “ฟุตบอลเยาวชนสานฝัน 4 จังหวัดชายแดนใต้” คัดเลือกสุดยอดทีมไปฝึกทักษะลุกหนังที่ต่างแดน เพื่อหวังพัฒนาเยาวชนนักเตะที่ด้อยโอกาสให้ก้าวขึ้นเป็นกำลังของทีมชาติไทยในอนาคต

โดยกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรก 6-7 มิ.ย. 69 จังหวัดสงขลา ต่อด้วย 13-14 มิ.ย. 69 จังหวัดปัตตานี ,วันที่ 20-21 มิ.ย. 69 จังหวัดนราธิวาส ,วันที่ 27-28 มิ.ย. 69 จังหวัดยะลา โดยผู้ชนะอันดับ 1-2 ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4-5 ก.ค. 69 จังหวัดปัตตานี ซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้สิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศ

นายชวัลวิทย์ กล่าวว่า ตอนเด็กผมเคยฝันจากเป็นนักกีฬาและอยากติดทีมชาติสักครั้ง แต่ด้วยเพราะปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะฐานะทางบ้านทำให้ไม่สามารถไปเล่นกีฬาเหมือนกับเพื่อนๆ ได้ ถึงวันนี้ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและเริ่มมีธุรกิจที่มั่นคงแต่ลึกลึกก็ยังชื่นชอบเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลและคิดว่าในเมื่อเราไม่สามารถทำฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงได้ จึงหารือกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติทำโครงการ “ฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข 4 จังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานฝันให้เยาวชนไทยก้าวไปถึงฝั่งฝัน โดยตนจะเริ่มจากทางภาคใต้ก่อนเพราะว่าผมมีธุรกิจในภาคใต้ทำให้มีความรักและผูกพันและอยากเห็นเยาวชนของภาคใต้ประสบความสำเร็จก้าวไปถึงฝั่งฝันได้ติดทีมชาติตามที่ผมเคยฝันไว้ในวัยเด็ก

“ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาเท่านั้นผมยังจะร่วมพัฒนาสร้างโมเดลทางธุรกิจให้กับ 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยไม่ว่าเรื่องเกษตรกรรมหรือกลยุทธ์การตลาดรวมถึงการส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากภาคใต้สู่ท่าเรือเพื่อส่งตรงไปยังกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้มีความสุขและมีการงานอาชีพที่มั่นคง” เสี่ยนัท กล่าวตอนท้าย

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