โธมัส ทูเคิล เผยว่า แฮร์รี แม็กไกวร์ กองหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวเลือกที่ 5 ของเขาในทีมชาติอังกฤษซึ่งถือเป็นข่าวร้ายสำหรับความหวังไปเล่นฟุตบอลโลก 2026

โดย แม็กไกวร์ กลับมามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งรอบ 18 เดือนในโปรแกรมอุ่นเครื่อง 2 นัดก่อนศึกฟุตบอลโลก 2026 หลังทำผลงานกับ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้น่าพอใจในซีซั่นนี้

และจากการกลับมาติดธงดังกล่าวทำให้แข้งวัย 33 ปีรายนี้อาจมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายกับทัพ “สิงโตคำราม”

Soccer Football – International Friendly – England v Uruguay – Wembley Stadium, London, Britain – March 27, 2026 England’s Harry Maguire and Uruguay’s Facundo Pellistri after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

 

ทว่าล่าสุด ทูเคิล ระบุว่า แม็กไกวร์ เป็นตัวเลือกอันดับที่ 5 ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟของเขา “ผมได้สิ่งที่คิดไว้เป๊ะๆ เลย การเล่นของกองหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งมาก นั่นคือสิ่งที่เขาทำได้ดีมาก ครองบอลได้ดี นิ่งมาก แข็งแกร่งในลูกกลางอากาศ และเป็นอาวุธสำคัญในการเล่นลูกตั้งเตะ”

“ผมยังไม่เปลี่ยนใจ แต่ผมเห็นผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ผมอยากให้ลงเป็นตัวจริง ผมเห็นผู้เล่นคนอื่นๆ ที่มีศักยภาพแตกต่างออกไป ผมเห็น เอซรี คอนซา อยู่ข้างหน้า ผมเห็น มาร์ก เกฮี อยู่ข้างหน้า มันไม่ใช่ความลับอะไร ผมเห็น เทรโวห์ ชาโลบาห์ ในระดับความคล่องตัวนั้นเหนือกว่าเขาเล็กน้อย”

“รวมถึงจอห์น สโตนส์ ด้วย แต่เขามีอาการบาดเจ็บ ดังนั้นเขาจึงต้องมาเข้าแคมป์ ผมจำเป็นต้องพบเขาด้วยตัวเองเพื่อดูว่าเขาทำตัวอย่างไรในกลุ่ม ตอนนี้มันน่าสนใจที่จะได้เห็นว่า เขาทำตัวอย่างไรในกลุ่ม เขาจะอยู่กับเราต่อไป”

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