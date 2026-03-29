ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ ประกาศแยกทาง อิกอร์ ทูดอร์ กุนซือชาวโครแอต ด้วยความเห็นร่วมกัน หลังทำงานได้แค่ 6 สัปดาห์

อิกอร์ ทูดอร์ เข้ามาเป็นกุนซือรักษาการแทน โธมัส แฟรงก์ เมื่อ 14 ก.พ. และคุมทีมไปรวม 44 วัน ทำงานไปเพียง 7 เกม เริ่มนัดแรก แพ้ อาร์เซนอล 1-4 แพ้ ฟูแล่ม ในบ้าน 1-2 แพ้ คริสตัล พาเลซ ในบ้าน 1-3, แพ้ แอต. มาดริด ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก 2-5, เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1, ชนะ แอต. มาดริด ในบ้าน 3-2 รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดสอง และ แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3 ส่งให้ ไก่เดือยทอง จมไปอยู่ในอันดับ 17 เสี่ยงตกชั้น

ล่าสุด สเปอร์ต แถลงการว่า เราขอยืนยันว่ามีการตกลงเห็นพ้องต้องกันให้ อิกอร์ ทูดอร์ ออกจากสโมสรโดยมีผลในทันที รวมถึง โทมิสลาฟ โรจิช และ ริคคาร์โด้ รานัชชี่ ยุติบทบาทในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูและโค้ชฟิตเนสตามลำดับด้วยเช่นกัน

เราขอขอบคุณ อิกอร์, โทมิสลาฟ และริคคาร์โด้ สำหรับความทุ่มเทตลอดช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งเราขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งอิกอร์เพิ่งประสบมา และขอส่งกำลังใจให้แก่เขาและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง

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