มาร์ติน ซูบิเมนดี กลายเป็นนักเตะ อาร์เซนอล รายที่ 11 ซึ่งถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติรอบนี้

โดยก่อนหน้านี้บรรดานักเตะหลักของ อาร์เซนอล หลายรายต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ เดือน มี.ค. ทั้งไปอยู่ในแคมป์แล้ว และยังไม่ได้เดินทางไป

และล่าสุด ซูบิเมนดี กองกลางทีมชาติสเปนเป็นอีกหนึ่งรายที่ต้องถอนตัวจากทัพ “กระทิงดุ” ซึ่งจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ อียิปต์ วันที่ 31 มี.ค.นี้ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าขวา

นั่นหมายความว่า “ปืนใหญ่” มีนักเตะถึง 11 รายที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติ ประกอบด้วย

โนนี มาดูเอเก – อังกฤษ – เจ็บเข่า

บูคาโย ซากา – อังกฤษ – ประเมินทางการแพทย์/เพื่อความปลอดภัย

เคแคลน ไรซ์ – อังกฤษ – ประเมินทางการแพทย์/เพื่อความปลอดภัย

วิลเลียม ซาลีบา – ฝรั่งเศส – เจ็บข้อเท้า

กาเบรียล มากัลเญส – บราซิล – เจ็บเข่า

เลอันโดร ทรอสซาร์ด – เบลเยียม – เจ็บสะโพก

เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – เนเธอร์แลนด์ – ฟื้นฟูเจ็บอาการข้อเท้า

มาร์ติน โอเดการ์ด – นอร์เวย์ – ฟื้นฟูเจ็บอาการเจ็บเข่า

เอเบเรชี เอเซ – อังกฤษ – เจ็บน่อง

ปิเอโร อินกาปิเก – เอกวาดอร์ – รอการประเมิน

มาร์ติน ซูบิเมนดี – สเปน – เจ็บเข่า

ทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของ อาร์เซนอล ซึ่งยังลุ้นแชมป์ 3 รายการคือเกมเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้ายกับ เซาธ์แฮมป์ตัน วันที่ 4 เม.ย.

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