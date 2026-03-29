มักซ์ แฟร์สตัปเปน นักขับเนเธอร์แลนด์ ดีกรี แชมป์โลก 4 สมัยของ เรดบูล เรซซิ่ง ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขากำลังพิจารณาอำลาวงการฟอร์มูล่า วัน หลังจบฤดูกาล 2026
มักซ์ วัย 28 ปี ออกสตาร์ตฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีนัก ยังไม่มีโพเดี้ยม แข่ง 3 สนาม แข่งจบ 2 สนาม และในศึก เจแปนิส กรังด์ปรีซ์ เขาจบอันดับ 8 ซึ่งเจ้าตัว ออกมาบ่นถึงกฎกติกา ของเอฟ วันที่ยุ่งยาก และยืนยันว่า ปัญหาที่เขาประสบคือ เรื่องของการควบคุมรถ ล้วน ๆ โดยมองว่า เรดบูลส์ ยังสู้กับ เมอร์เซเดส และ เฟอร์รารี่ ได้แน่
ล่าสุด แฟร์สตัปเปน เผยว่า “นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังบอก ผมกำลังคิดทบทวนเกี่ยวกับทุกอย่างในแพดด็อกนี้ ในด้านส่วนตัวผมมีความสุขมาก แต่คุณก็ต้องรอถึง 24 สนาม ครั้งนี้อาจจะเป็น 22 สนาม แต่ปกติคือ 24 คุณก็จะเริ่มคิดว่ามันคุ้มค่าไหม? หรือผมยังจะมีความสุขมากกว่าถ้าได้อยู่บ้านกับครอบครัว? ได้เจอเพื่อนฝูงมากขึ้นในตอนที่คุณเริ่มไม่สนุกกับกีฬาที่ทำอยู่?” เขากล่าวเสริม
“ผมยอมรับได้ง่าย ๆ เลยกับการที่ต้องอยู่ในอันดับ 7 หรือ 8 อย่างที่เป็นอยู่ เพราะผมรู้ดีว่าคุณไม่สามารถเป็นที่หนึ่งที่สอง หรือได้สู้เพื่อขึ้นโพเดียมได้ทุกครั้งหรอก ผมมองโลกตามความเป็นจริงและเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว ผมไม่ได้แค่ชนะอย่างเดียวใน เอฟวัน แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณอยู่ในอันดับ 7 หรือ 8 แล้วคุณไม่สนุกกับองค์ประกอบโดยรวมของการแข่งขันนี้แล้ว มันก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคนเป็นนักแข่งรถ”