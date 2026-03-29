2 แข้งหล่อ “ชารีล ชาปุยส์ – โกชิ โอคุโบะ” แท็กทีมเปิดคลินิกฟุตบอล สุดพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนวัย 12 ปี ก้าวไปสู่ การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
กรุงเทพมหานคร (29 มีนาคม 2026) – ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ สำหรับกิจกรรม “Soccer Clinic” ครั้งพิเศษ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Yuki Football Academy
และสองนักเตะระดับตำนานไทยลีกอย่าง ชารีล ชาปุยส์ มิดฟิลด์สุดหล่ออดีตทีมชาติไทย และ โกชิ โอคุโบะ (Goshi Okubo) อดีตศูนย์หน้าขวัญใจชาวญี่ปุ่น
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติ XCL American School of Bangkok (ASB) วิทยาเขตสุขุมวิท
โอกาสทองของแข้งเยาวชนรุ่น 2014
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยจำกัดสิทธิ์เฉพาะเยาวชนที่เกิดในปี 2014 (อายุ 12 ปี) จำนวนเพียง 30 คนเท่านั้น ซึ่งผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมฝึกซ้อมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 14:00 – 15:30 น. เพื่อรับการถ่ายทอดทักษะฟุตบอลระดับอาชีพอย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์การฝึกซ้อมและเทคนิคระดับมือโปร
บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยสองดาวดังได้แบ่งปันประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง:
• ชารีล ชาปยส์ เน้นการสอนทักษะการครองบอล การรับ-ส่งบอลที่แม่นยำ และการสร้างสรรค์เกมในแดนกลางตามแบบฉบับมิดฟิลด์ระดับประเทศ
• โกชิ โอคุโบะ ถ่ายทอดเทคนิคการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษ การเคลื่อนที่ของกองหน้า และการจบสกอร์ที่เด็ดขาด ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในไทยลีกมาอย่างยาวนาน
ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ
นอกเหนือจากทักษะในสนามแล้ว ทั้ง “ชารีล” และ “โกชิ” ยังได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจเยาวชน เกี่ยวกับความสำคัญของระเบียบวินัย และความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
ทางด้าน Yuki Football Academy ผู้จัดงานระบุว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรากฐานฟุตบอลเยาวชนในไทย และสร้างประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ให้กับเด็กๆ โดยการดึงตัว “Top Thai Players” มาร่วมลงสนามจริง ซึ่งเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน ในรูปแบบนี้ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลสรุปกิจกรรม:
• ผู้ฝึกสอน: ชารีล ชาปยส์ & โกชิ โอคุโบะ
• สถานที่: XCL American School of Bangkok – Sukhumvit Campus
• วันที่: 29 มีนาคม 2026
• จัดโดย: Yuki Football Academy