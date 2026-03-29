เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้จัดฟุตบอลรายการ เปิดสนามเพื่อนรักหมอนทอง ครั้งที่ 1 ซึ่งสร้างโดย “พิมรี่พาย” โดยมี 4 ทีมเข้าร่วม คือ หมอนทองวิทยา, วัดสุทธิวราราม, สารวิทยา และปทุมคงคา จากนั้นช่วงดึกได้มีการเปิดตัวโค้ช และทีมงานผู้ฝึกสอน ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งนำโดย “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตนักเตะทีมชาติไทย และหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
“โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา เผยว่า ตนมาที่นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ย้อนไปเมื่อ 20 ปี ก่อนตอนหนุ่มๆ สมัยที่ยังเล่นทีมชาติ ก็มาคุยกับประธานเรื่องฟุตบอล คุยว่าวันหนึ่งอยากทำทีมฟุตบอลประจำโรงเรียน ซึ่งผมเคยมาพูดให้แรงบันดาลใจเด็กๆ ในครั้งนั้นด้วย ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ในงานเลี้ยงน้ำชา ก็มาพูดเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้มาอยู่ตรงนี้อีกครั้ง แต่หน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนไป
“ผมได้คุยกับท่านประธานว่า การที่หมอนทองมีชื่อเสียงที่รวดเร็ว ควรมีวิธีการจัดการกับการเติบโตของโรงเรียน และทีมฟุตบอลด้วย ต่อไปนี้ทุกอย่างคงอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยน อย่างที่ทุกคนเห็นผลการแข่งขันที่ผ่านมา และเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แต่เราก็ต้องไม่ให้ศรัทธาของแฟนบอลลดลงไป ผมเชื่อว่าหมอนทองเป็นทีมที่มีแฟนคลับเยอะ ผมไม่ได้เข้ามาเพื่อเกาะกระแส สิ่งแรกที่คุยกับประธานคือต้องการเข้ามาพัฒนาในเรื่องของฟุตบอล 11 คน ให้ทุกคนมีเป้าหมาย ผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่อยู่ ณ ที่นี้ ก็อยากเห็นลูกหลานเล่นฟุตบอลอาชีพ ติดทีมชาติ มีทุนการศึกษาเพื่อเรียนมหาวิทยาลัย”
“วันนี้น้องๆทุกคนต้องได้รับการต่อยอดที่ดี แต่ทุกวันนี้แมตช์การแข่งขันมันถี่ไป ถ้าเขาเจ็บไปอาชีพฟุตบอลมันจะหายไปเลย เราจะมาเริ่มแพลนนิ่งโปรแกรมต่างๆ ผมรู้สึกว่านี่คือทีมฟุตบอล ไม่ใช่ทีมฟุตบอลโรงเรียน เหมือนเป็นอะคาเดมี่ฟุตบอล ทีมหนึ่ง เวลานี้ผมตัดสินใจเข้ามารับงาน ผมโดนกระแสเยอะมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นตัวของตัวเอง คือผมเชื่อว่าผมสามารถพัฒนาเด็กๆได้ แต่ถ้าผมยอมแพ้ ผมก็จะไม่มีเป้าหมายในตัวเอง ผมบอกกับประธานว่าอย่าเซ็นสัญญากับผม 2 ปีเลย เอาแค่ 1 ปี ถ้าผมทำไม่ได้ ไม่พัฒนา ผมอยากช่วยก่อน และ 1 เดือนที่ผ่านมา ผมเต็มที่ตลอดเวลา ผมอยากให้น้องๆ มีจุดยึดมั่นให้ได้ และทุกคนจะต่อยอดได้ นี่คือเป้าหมายแรก”
โค้ชจุ่น ปิดท้ายว่า “เรากำลังเริ่มต้น เรากำลังเดินไปในเส้นทางใหม่ การที่เราแพ้มาตลอด ผมไม่ยอมแพ้หรอก ผมบอกกับน้องๆว่าการที่เราแพ้ ทำให้วันนี้เราได้นำไปต่อยอดในวันข้างหน้า ผมเชื่อว่าจากนี้ไปจะดีขึ้น ผมจะไม่ทิ้งน้องๆที่อยู่ที่นี่”