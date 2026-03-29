มาร์โก เบซเซคคี นักบิดชาวอิตาเลียนจาก อพริเลีย เรซซิง ฟอร์มแรงต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์โมโตจีพี กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ ไปครอง พร้อมเป็นการขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่ง 5 สนามติดต่อกันหากนับตั้งแต่ปีก่อน

การแข่งขันศึกโมโตจีพี 2026 สนาม 3 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ ที่เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย

Mar 28, 2026; Austin, TX, USA; Aprilia Racing Team Marco Bezzecchi (72) rides during practice and qualifying for the 2026 Red Bull Grand Prix of the United States at Circuit of The Americas Austin. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

 

ผลปรากฏว่า มาร์โก เบซเซคคี นักขับจาก อพริเลีย เรซซิง ยังคงทำผลงานร้อนแรงต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา 40 นาที 50.653 วินาที พร้อมเป็นการขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่ง 3 สนามติดต่อกันในการออกสตาร์ทซีซั่นนี้ต่อจาก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ และบราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์

และหากนับจากเมื่อซีซั่นที่แล้วเจ้าตัวคว้าแชมป์มาแล้ว 5 สนามติดต่อกันจาก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ และวาเลนเซียน กรังด์ปรีซ์ พร้อมเป็นผู้นำในตารางนักขับด้วยการมี 81 คะแนน

ส่วนอันดับ 2 คือ จอร์จ มาร์ติน จาก อพริเลีย เรซซิง ด้วยเวลาตามหลัง 2.036 วินาที และอันดับ 3 เปโดร อคอสตา จาก เรดบูลล์ เคมีเอ็ม แฟกตอรี เรซซิง ด้วยเวลาตามหลัง 4.497 วินาที ขณะที่ มาร์ก มาร์เกซ แชมป์เก่าจาก ดูคาติ จบในอันดับ 5

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