สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า แฟนบอลของ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการนำระบบวิดีโอช่วยตัดสิน หรือ วีเออาร์ มาใช้

โดยผลสำรวจจากสมาคมผู้สนับสนุนฟุตบอล ที่มีการสอบถามแฟนบอลราว 8,000 คน จาก 20 สโมสรใน พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ฤดูกาลนี้ เกี่ยวกับความเห็นของพวกเขาในเรื่องของการใช้วีเออาร์

รายงานระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 90% ไม่เห็นด้วยว่าการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในพรีเมียร์ลีกนั้นทำให้ประสบการณ์การชมเกมดีขึ้น

และ 91% เชื่อว่า VAR ทำให้การฉลองประตูขาดความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้อีก 94% ไม่เห็นด้วยว่า VAR ทำให้การดูฟุตบอลทางโทรทัศน์สนุกขึ้นแต่อย่างใด

โดยทาง โธมัส คอนแคนนอน ผู้จัดการเครือข่ายพรีเมียร์ ลีก ของ เอฟเอสเอ ออกมาแสดงความเห็นกับบีบีซี ว่า

“จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิกการใช้วีเออาร์ เราใช้ชีวิตกับวีเออาร์มานานมากแล้วในตอนนี้ และเราได้เห็นถึงผลกระทบด้านลบที่มันมีผลกับเกมมาแล้ว”

“ผู้คนไม่พอใจกับเรื่องเวลาที่ต้องใช้, ไม่พอใจกับความแม่นยำ และความเป็นธรรมชาติที่ลดลงด้วย”

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