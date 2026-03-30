ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กำปั้นไร้พ่ายจากสหรัฐ ออกมาเปิดเผยว่า ไฟต์รีแมตช์กับ แมนนี ปาเกียว ตำนานนักชกฟิลิปปินส์ จะเป็นแค่การชกโชว์เท่านั้น
เมื่อปี 2015 กำปั้นทั้ง 2 คนเคยขึ้นชกกันมาแล้วในไฟต์หยุดโลก ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลปรากฏว่า ฟลอยด์ คว้าชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์
และก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่า ฟลอยด์ และปาเกียว บรรลุข้อตกลงที่จะรีแมตช์ศึกมวยคู่หยุดโลกกันอีกรอบที่สนามสเฟียร์ ในลาสเวกัส ในวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. โดยจะถ่ายทอดสดทาง เน็ตฟลิกซ์ นอกจากนั้นไฟต์ดังกล่าวจะเป็นไฟต์ทางการที่มีการนับสถิติอาชีพด้วย
อย่างไรก็ตามล่าสุด ทาง เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเวกัส สปอร์ต ทูเดย์ เกี่ยวกับไฟต์ดังกล่าวว่าจะเป็นการชกแมตช์พิเศษ และอาจจะไม่ได้จัดขึ้นที่สังเวียน เดอะ สเฟียร์ ด้วย
“สำหรับตอนนี้ เรายังไม่รู้ว่าไฟต์นี้จะจัดขึ้นที่ไหน, เรายังไม่รู้เรื่องสถานที่ของไฟต์, เดอะ สเฟียร์ ก็เป็ฯหนึ่งในสถานที่ที่พวกเขาพูดกัน ดังนั้น เรายังไม่รู้ว่ามันจะจัดที่นั่นอย่างแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ไหม และนี่ไม่ใช่การชกทางการ เป็นแค่การชกโชว์เท่านั้น”