ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กำปั้นไร้พ่ายจากสหรัฐ ออกมาเปิดเผยว่า ไฟต์รีแมตช์กับ แมนนี ปาเกียว ตำนานนักชกฟิลิปปินส์ จะเป็นแค่การชกโชว์เท่านั้น

เมื่อปี 2015 กำปั้นทั้ง 2 คนเคยขึ้นชกกันมาแล้วในไฟต์หยุดโลก ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลปรากฏว่า ฟลอยด์ คว้าชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์

และก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่า ฟลอยด์ และปาเกียว บรรลุข้อตกลงที่จะรีแมตช์ศึกมวยคู่หยุดโลกกันอีกรอบที่สนามสเฟียร์ ในลาสเวกัส ในวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. โดยจะถ่ายทอดสดทาง เน็ตฟลิกซ์ นอกจากนั้นไฟต์ดังกล่าวจะเป็นไฟต์ทางการที่มีการนับสถิติอาชีพด้วย

อย่างไรก็ตามล่าสุด ทาง เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเวกัส สปอร์ต ทูเดย์ เกี่ยวกับไฟต์ดังกล่าวว่าจะเป็นการชกแมตช์พิเศษ และอาจจะไม่ได้จัดขึ้นที่สังเวียน เดอะ สเฟียร์ ด้วย

“สำหรับตอนนี้ เรายังไม่รู้ว่าไฟต์นี้จะจัดขึ้นที่ไหน, เรายังไม่รู้เรื่องสถานที่ของไฟต์, เดอะ สเฟียร์ ก็เป็ฯหนึ่งในสถานที่ที่พวกเขาพูดกัน ดังนั้น เรายังไม่รู้ว่ามันจะจัดที่นั่นอย่างแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ไหม และนี่ไม่ใช่การชกทางการ เป็นแค่การชกโชว์เท่านั้น”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
7

วันเดียวชน 2 งาน อึ้ง หนุ่มจีนจัดงานแต่งภรรยา อีกชั้นฉลองลูกครบ 100 วันกับแฟนเก่า
8

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
9

สวนทางสายสุขภาพ! คุณทวดจีนวัย 101 ปี ดื่มน้ำอัดลม กินซีฟู้ดเป็นประจำ
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ