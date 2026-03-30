เนสเล่ ผู้ผลิตสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มชื่อดัง เผย ช็อกโกแลต คิตแคต คอลเลคชั่นที่ผลิตเป็นทรงรถแข่ง เอฟวัน จำนวน 413,793 ชิ้น ถูกขโมยระหว่างขนส่ง
สื่อโซเชียลมีเดียของ คิตแคต ระบุว่า “เราสนับสนุนให้ทุกคน ‘พัก’ กับคิทแคทมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าพวกขโมยจะตีความคำว่า ‘พัก’ ตรงตัวเกินไปหน่อย เลยจัดการ ‘พัก’ ไปพร้อมกับช็อกโกแลตของเรากว่า 12 ตันเลยทีเดียว”
ก่อนที่จะแถลงอีกว่า “เราสามารถยืนยันได้ว่า คิตแคต จำนวน 12 ตันถูกขโมยระหว่างเส้นทางออกจากโรงงานในตอนกลางของอิตาลี ไปยังโปแลนด์ เรากำลังทำงานกับหน่วยงานรัฐในท้องที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวย แต่ข่าวดีคืนผู้บริโภคไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัย ปริมาณของสินค้ายังไม่ได้รับผลกระทบ”