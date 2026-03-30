เนสเล่ ผู้ผลิตสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มชื่อดัง เผย ช็อกโกแลต คิตแคต คอลเลคชั่นที่ผลิตเป็นทรงรถแข่ง เอฟวัน จำนวน 413,793 ชิ้น ถูกขโมยระหว่างขนส่ง

สื่อโซเชียลมีเดียของ คิตแคต ระบุว่า “เราสนับสนุนให้ทุกคน ‘พัก’ กับคิทแคทมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าพวกขโมยจะตีความคำว่า ‘พัก’ ตรงตัวเกินไปหน่อย เลยจัดการ ‘พัก’ ไปพร้อมกับช็อกโกแลตของเรากว่า 12 ตันเลยทีเดียว”

ก่อนที่จะแถลงอีกว่า “เราสามารถยืนยันได้ว่า คิตแคต จำนวน 12 ตันถูกขโมยระหว่างเส้นทางออกจากโรงงานในตอนกลางของอิตาลี ไปยังโปแลนด์ เรากำลังทำงานกับหน่วยงานรัฐในท้องที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวย แต่ข่าวดีคืนผู้บริโภคไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัย ปริมาณของสินค้ายังไม่ได้รับผลกระทบ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
7

วันเดียวชน 2 งาน อึ้ง หนุ่มจีนจัดงานแต่งภรรยา อีกชั้นฉลองลูกครบ 100 วันกับแฟนเก่า
8

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
9

สวนทางสายสุขภาพ! คุณทวดจีนวัย 101 ปี ดื่มน้ำอัดลม กินซีฟู้ดเป็นประจำ
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ