สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เผยปิดงบดุลขาดทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีผลพวงมาจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก เมื่อปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.69 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปฯ พระราม 9 นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและสโมสรสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

ภายหลังการประชุม นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับ ซึ่งมีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีประเด็นเกี่ยวกับงบดุล งบการเงินที่ปีนี้เราติดลบเป็นครั้งแรก เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกค่อยข้างมาก และเราไม่สามารถที่จะหาเงินมาให้เพียงพอสำหรับการจัดการแข่งขันได้ ทำให้เราต้องติดลบบัญชีงบดุลในปีนี้

“แม้ว่าบัญชีของสมาคมฯติดลบยังมองว่าไม่เป็นปัญหาอะไร ขอให้เป็นหน้าที่ของผมและคณะกรรมการบริหารฯที่จะต้องหาทางที่จะจัดหางบประมาณ ขความร่วมมือจากหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาบริหารจัดการในส่วนที่ยังค้างจ่ายอยู่ ก็จะมีการเร่งรัดจ่ายให้แล้วเสร็จ”

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