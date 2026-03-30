สื่อเผย อาร์เนอ ชล็อต ส่อได้นั่งตำแหน่งเฮดโค้ชของ ลิเวอร์พูล ต่อไปหากสามารถพา “หงส์แดง” คว้าแชมป์บอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งได้ในซีซั่นนี้
โดยอนาคตของ อาร์เนอ กับ ลิเวอร์พูล เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังเจ้าตัวพา “หงส์แดง” ทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ เนื่องจากต้องมาดิ้นรนในการคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซีซั่นหน้า ในศึกพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาเป็นแชมป์เก่า
อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูล ยังคงมีลุ้นแชมป์อีก 2 รายการในฤดูกาลนี้นั่นก็คือ เอฟเอ คัพ และยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายทั้งคู่โดยจะพบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และปารีส แซงต์ แชร์กแมง ตามลำดับ
ทว่าล่าสุด “ลูอิส สตีล” ผู้สื่อข่าวจาก “เดลี เมล์” เผยถึงอนาคตของ อาร์เนอ ว่า เจ้าตัวจะสามารถรักษาเก้าอี้กุนซือของ ลิเวอร์พูล ต่อไผหากจบฤดูกาลด้วยการพาทีมคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งสำเร็จ
“ลิเวอร์พูล จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ อาร์เนอ เมื่อจบฤดูกาล โดยจะขึ้นอยู่กับผลงานของเขาในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาล หาก อาร์เนอ คว้าแชมป์ได้ เขาก็อาจจะได้รักษาตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อไป” สตีล ระบุ