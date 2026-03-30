เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม ภายใน ราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ เติร์กเมนิสถาน
การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากสองชาติทั้ง ทีมชาติไทย และ ทีมชาติเติร์กเมนิสถาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยในแมตช์นี้ ทีมชาติไทย จะสวมชุดแข่งขันสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีแดง ขณะที่ เติร์กเมนิสถาน จะสวมชุดสีขาว ผู้รักษาประตู สีส้ม ลงทำการแข่งขัน
สรุปการประชุมอื่นๆ
– การแข่งขันในรอบนี้จะยังไม่มีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาใช้ เหมือนเช่นนัดก่อนๆที่ผ่านมา
– การแข่งขันครั้งนี้ จะมีการนำกติกาใหม่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของ IFAB ฤดูกาล 2025/26 มาใช้งานทันที อาทิ การถือบอลของผู้รักษาประตู จะต้องไม่เกิน 8 วินาที มิฉะนั้นจะเสียลูกเตะมุมให้กับฝ่ายตรงข้ามทันที เป็นต้น
– การแข่งขันในรายการนี้หากแต้มเท่ากันจะวัดที่ Head-to-Head (ผลการพบกัน) ก่อน
สำหรับการแข่งขันในแมตช์นี้ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย อยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน เท่านั้น เพื่อผ่านเข้าไปเล่น เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย