เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม ภายใน ราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ เติร์กเมนิสถาน

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากสองชาติทั้ง ทีมชาติไทย และ ทีมชาติเติร์กเมนิสถาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยในแมตช์นี้ ทีมชาติไทย จะสวมชุดแข่งขันสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีแดง ขณะที่ เติร์กเมนิสถาน จะสวมชุดสีขาว ผู้รักษาประตู สีส้ม ลงทำการแข่งขัน

สรุปการประชุมอื่นๆ

– การแข่งขันในรอบนี้จะยังไม่มีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาใช้ เหมือนเช่นนัดก่อนๆที่ผ่านมา

– การแข่งขันครั้งนี้ จะมีการนำกติกาใหม่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของ IFAB ฤดูกาล 2025/26 มาใช้งานทันที อาทิ การถือบอลของผู้รักษาประตู จะต้องไม่เกิน 8 วินาที มิฉะนั้นจะเสียลูกเตะมุมให้กับฝ่ายตรงข้ามทันที เป็นต้น

– การแข่งขันในรายการนี้หากแต้มเท่ากันจะวัดที่ Head-to-Head (ผลการพบกัน) ก่อน

สำหรับการแข่งขันในแมตช์นี้ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย อยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน เท่านั้น เพื่อผ่านเข้าไปเล่น เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

จานเด็ด กำแพงเพชร ปลาดุกอบโอ่งสมุนไพร สูตรเด็ดลูกค้าแน่น คิวจองยาวเหยียด
2

จานเด็ด กำแพงเพชร 'หมูเจ่า ข้าวตัง' เมนูอัตลักษณ์ไทยใหญ่โบราณ สืบสานรสชาติพื้นบ้าน
3

ธีรพัฒน์ แจงดราม่า เพจกรมโยธาฯ โต้ ‘ปลัดเก่ง’ ยันมท.ไร้ขัดแย้ง แค่ป้องศักดิ์ศรี
4

กรมชลฯ ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบประชาชน
5

Chiang Rai Ministry of Finance fire under investigation
6

วัดมหาชัยวนาราม (วังไทร) เชิญชวนร่วมทำบุญ 'ทอดกฐินสามัคคี' สืบสานประเพณีไทย
7

จับคาโรงแรมดัง อดีตแอร์สาว ผันตัวเป็นนายหน้า ลอบขนต่างด้าว
8

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
9

DT Motorsport เปิดเอกสาร19หน้าแจงยิบทำไมเสื้อสูบน้องพายุจึงต่างคันอื่น ยันถูกต้องตามกติกา
10

โทษหนัก! ห้ามบินโดรน กทม. 16 ต.ค. คุมเข้มความปลอดภัยประชุม IMF–World Bank