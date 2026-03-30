ควันหลงศึก RWS เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา “เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง” ระเบิดฟอร์มพลิกโค่นราชันจอมเก๋า “โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป” ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 49-46 ทั้งสามเสียง ผงาดคว้าแชมป์รุ่น 126 ปอนด์ ของเวทีมวยราชดำเนิน ได้สำเร็จ พร้อมกวาดค่าตัวและโบนัสรวม 350,000 บาท
หลังไฟต์ “เฉียบขาด” เปิดใจในฐานะแชมป์คนใหม่ ยืนยันพร้อมป้องกันตำแหน่งกับทุกผู้ท้าชิง ขณะเดียวกัน “จ่าตุ๊ ป.พงษ์สว่าง” หัวหน้าค่ายและผู้จัดการส่วนตัว ก็โยนชื่อที่อยากเห็นขึ้นมาดวลกับศิษย์เอกทันที นั่นคือ “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” อดีตแชมป์ราชดำเนินรุ่น 122 ปอนด์ ที่เพิ่งสละเข็มขัดและขยับขึ้นสู่พิกัด 126 ปอนด์ โดยหวังว่าจะได้วัดฝีมือกันในรูปแบบซูเปอร์ไฟต์ชิงเงินล้านสักครั้ง
ฝั่ง “ขุนศึกน้อย” ตอบรับความท้าทายแบบไม่ถอย ประกาศชัดอยากคว้าแชมป์ราชดำเนินเส้นที่สองในชีวิต แต่ขอเวลาเก็บประสบการณ์อีก 2 ไฟต์ ในรุ่น 126 ปอนด์ ก่อนขึ้นไปเจอกับ “เฉียบขาด” ด้าน “เสี่ยบูม” หัวหน้าค่ายก็ย้ำชัดว่า ค่าย ป.พงษ์สว่าง คือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่อยากวัดกันมานาน และเชื่อว่าไฟต์นี้จะเกิดขึ้นแน่นอน
ในเร็ว ๆ นี้ แฟนมวยจะได้เห็น “ขุนศึกน้อย” กลับมาขึ้นเวที เวทีมวยราชดำเนิน ในพิกัด 126 ปอนด์ แน่นอน และหากทุกอย่างเป็นไปตามเส้นทาง ซูเปอร์ไฟต์ระหว่าง “เฉียบขาด vs ขุนศึกน้อย” ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเช่นกัน
มวยบู๊เดินชนไม่ถอย ปะทะมวยฝีมือจังหวะสอง อาวุธครบเครื่อง เกมนี้มีสิทธิ์ไม่ครบยก บทสรุปจะออกหน้าไหน แฟนมวยต้องรอติดตามว่าไฟต์หยุดโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่