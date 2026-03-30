“ตังค์” สารัช อยู่เย็น กองกลางตัวเก๋าของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ออกอาการเขินจนเก็บทรงไม่อยู่ หลังได้เห็นตัวเองที่เล่นเอ็มวีเพลงดังอย่าง “เชือกวิเศษ” ของศิลปิน LABANOON

เมื่อค่ำวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เดินทางมาเยี่ยมแคมป์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย โดยร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ หลังการฝึกซ้อมของนักเตะ

โดยช่วงหนึ่งในงานเลี้ยงได้มีการเปิดเพลง “เชือกวิเศษ” ของ LABANOON ซึ่งความพิเศษคือเพลงนี้มี “ตังค์” สารัช อยู่เย็น กองกลางตัวเก๋าของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรับบทเป็นพระเอกเอ็มวี

หลังจากได้เห็นผลงานของตัวเองเป็นจอ แข้งวัย 33 ปี ออกอาการเขินจนเก็บทรงไม่อยู่ ท่ามกลางเสียงแซวของเพื่อนๆร่วมทีมชาติ

 

@santos.sarayuth.k สารัช อยู่เย็น จะรู้สึกยังไงเมื่อถูกเปิดคลิปเพลงที่เขาแสดงเป็นพระเอกต่อหน้าทั้งทีมชาติไทยทุกคน #เชือกวิเศษ #ฟุตบอลทีมชาติไทย #ช้างศึก ♬ original sound – Santos Sarayuth Klumtaworn

สำหรับเพลง “เชือกวิเศษ” ของวง LABANOON ปล่อยมิวสิควิดีโอครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2015 ซึ่งปัจจุบันมียอดวิวในยูทูบแล้วว่า 568 ล้านวิว

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