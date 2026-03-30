ONE Championship (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ชื่อดัง จัดงานแถลงข่าว “ONE SAMURAI 1 Kickoff Conference” ขึ้นเมื่อวันที่ 30 ณ โรงละครโฮโช โนกะคุโด กรุงโตเกียว เพื่อประกาศศึกใหญ่ “ONE SAMURAI 1” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน ณ อาริอาเกะ อารีนา
ไฮไลท์สำคัญคือการเผชิญหน้ากันในงานแถลงข่าวระหว่าง ทาเครุ เซกาวะ อดีตแชมป์ K-1 สามรุ่น และแชมป์โลก ISKA รุ่นไลต์เวต กับคู่ปรับเก่าอย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต โดยการพบกันครั้งนี้จะเป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล และจะเป็น “ไฟต์สุดท้าย” ในอาชีพนักสู้ของทาเครุอีกด้วย
สำหรับคู่นี้พบกันครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน และเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นที่ถูกน็อกหลังชกไปเพียง 80 วินาทีของยกแรกเท่านั้น ซึ่งในภายหลังมีการเปิดเผยว่า ทาเครุ ลงแข่งทั้งที่มีอาการกระดูกซี่โครงและกระดูกหน้าอกหักอยู่ก่อนแล้ว
หลังจากพักฟื้น 8 เดือน ทาเครุกลับมาคืนฟอร์มเก่งด้วยการเอาชนะ TKO เดนิส พูริช ในยกที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคว้าชัยในญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปีครึ่ง ก่อนประกาศเตรียมอำลาสังเวียนหลังจากหลังจบไฟต์หน้า ซึ่งเจ้าตัวต้องการจะชกกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อีกครั้ง ซึ่งนักชกชื่อดังชาวไทยก็ตอบตกลงทันที
โดยในงานแถลงข่าว รถถัง ระบุว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นคู่หลัก และรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นคนที่ถูกเลือก ที่ทาเครุ จะอำลาในสังเวียนมวย ไม่มีพูดใดนอกเหนือจากขอบคุณ ทาเครุ และทุกๆคน อยากให้ทุกคนมาดูมาเชียร์กันเยอะๆครับ มาให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน และมันเป็นไฟต์ประวัติศาสตร์ ของผม และ ทาเครุ ด้วย”
“มันสำคัญมากๆ ที่มันเป็นไฟต์สุดท้ายของ ทาเครุ ที่มีผมเป็นคู่ต่อสู้ มันมีสองความรู้สึก ถ้าผมชนะ ทาเครุ ก็จะเสียใจไปตลอด แต่แน่นอนผมก็ไม่สามารถแพ้ได้ เพราะอนาคตผมก็ต้องเดินไปต่อ และอยากขอบคุณ ทาเครุ ที่เลือกผมอีกครั้ง และในวันนั้นไม่ว่าเกมจะแพ้หรือชนะ ผมเคารพเขาครับ”
“อย่างที่ทุกคนรู้ ผมก็เต็มที่ มีที่ที่คอยติดต่อ แต่เรามีไฟต์ชกวันที่ 29 ผมโฟกัสแค่การชกกับ ทาเครุ ครับ ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมาย แน่นอนว่าไฟต์นี้ คือไฟต์ที่นอกเหนือจากสัญญาครับ”
ด้าน ทาเครุ ระบุว่า “เขารู้สึกดีใจอย่างมากที่ รถถัง คือคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขา และอยากขอบคุณเช่นกันที่รถถังรับการชก และอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากจะสู้โดยที่ไม่มีความเสียใจ อยากจะทำให้เต็มที่ และอยากเป็นผู้ชนะในไฟต์นี้”
นอกจากนี้นักชกชาวญี่ปุ่นวัย 34 ปี ยังกล่าวว่า มันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอดีต ในตอนนี้เขาต้องการ มีหลายความรู้สึก แต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่โฟกัสอย่างเดียวคือการหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไงมากกว่า”
สำหรับศึก ONE Samurai 1 จะมีการแข่งขันในวันที่ 29 เม.ย. นี้ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น