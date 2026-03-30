บีซ – จุฑาธิป มณีพันธุ์ พร้อมสู้เพื่อป้องกันแชมป์ ศึกสองล้อทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ยันไม่ประมาทคู่แข่งสำคัญอย่าง “เหงียน ทิ ทัต” นักปั่นสาวเวียดนามคู่ปรับตลอดกาล
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ประเภททีมชาย ที่แข่งขันเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่ 24-29 มีนาคมที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง และไม่มีปัญหาใด ๆ นักปั่นต่างชาติก็ชื่นชมว่าประเทศไทยดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี โรงแรมที่พักและอาหารการกินก็ดี ที่สำคัญมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ออกมาต้อนรับและให้กำลังใจขบวนนักกีฬาตลอดเส้นทางการแข่งขัน สร้างความประทับใจให้แก่นักปั่นที่มาจากนานาชาติทั่วโลก
พลเอกเดชา กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัดคือ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, หน่วยทหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครกู้ภัยทุกแห่ง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งการแข่งขันออกมาเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” จะแข่งขันระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน เส้นทางในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 มีนาคม มีการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกติกาให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 19 ทีม สำหรับสาวไทยมีลงแข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วยทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง นำโดย “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ พร้อมด้วย “จันทร์” พ.ต.หญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน, “แพร” ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช, “ไก่” ส.อ.หญิง ศุภักษร นันตะนะ, “บีม” ส.ท.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ และทีมชาติไทย นำโดย “ตาล” น.ส.กมลรดา ขาวปลอด พร้อมด้วย “เนเน่” น.ส.รุ่งนภา กุศล, “เฟิร์น” น.ส.พิทยาพร แซ่ตั๋น, “ผิง” น.ส.ณัฐชา สงเคน, “เฟส” น.ส.ปิ่นภัค เชียงสวน
พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า เมื่อปีที่แล้ว “บีซ” จุฑาธิป คว้าแชมป์สำเร็จพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานฯ แต่ปีนี้จุฑาธิปมีเวลาฝึกซ้อมน้อย เพราะมีภารกิจอบรมชั้นนายพัน นอกจากนี้ทีมสาวไทยต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน และยังมี เหงียน ทิ ทัต นักปั่นเวียดนามคู่ปรับของจุฑาธิป รวมทั้งนักกีฬาจากคาซัคสถานและทีมอื่น ถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควร แต่เรื่องของหัวใจนั้นนักปั่นไทยสู้อย่างเต็มที่แน่นอน ตนเองก็ได้ให้กำลังใจนักกีฬาไทยทุกคนว่าขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาท ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นสาวไทย ส่วนพี่น้องประชาชนชาวหนองคายก็สามารถออกมาเชียร์นักปั่นได้ตลอดเส้นทางการแข่งขันเพื่อสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬา
ขณะที่ มร.ปีเตอร์ ฟรานซิส ทอมลินสัน หัวหน้าผู้ตัดสินชาวออสเตรเลีย เปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ประเภททีมชาย ภาพรวมน่าพอใจโดยเฉพาะเส้นทางการแข่งขันที่มีครบทุกรสชาติ มีทั้งทางเรียบและทางขึ้นเขา โดยเฉพาะสเตจที่ 3 ที่มีเส้นชัยอยู่บนภูเขา (ภูฝอยลม) เป็นความท้าทายความสามารถของนักกีฬา อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของเส้นทางการแข่งขันก็มีความสวยงาม ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมาก
ด้าน “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับเส้นทางปั่นในปีนี้ถือว่าไม่หนักมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นทางราบ แต่ก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดเจ้าความเร็ว (Intermediate Sprints) หรือจุด IS อาจจะมีเนินสูงเล็กน้อย ส่วนเส้นชัยจะเป็นการสปรินท์ทางตรงที่เดียวกันทั้ง 3 สเตจ ส่วนสภาพร่างกายของตนเองตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย และมีเวลาฝึกซ้อมไม่มากนัก แต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่และอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ทุกสเตจ และเก็บทุก IS แต่ก็จะไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะทุกทีมก็มีความแข็งแกร่งและมีความเร็วสูง ซึ่งหลาย ๆ ทีมเคยเจอกันในการแข่งขันรายการ “บีวาเซ่ ทัวร์ ออฟ เวียดนาม” แต่ละทีมก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะทีมหลี่หนิง สตาร์ เลดี้ ของจีน
จุฑาธิป กล่าวอีกว่า นักปั่นไทยทุกคนทั้งทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง และทีมชาติไทยก็จะสวมหัวใจนักสู้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะสู้อย่างเต็มที่ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ปีนี้ทีมเวียดนามก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกัน นำโดย เหงียน ทิ ทัต ซึ่งเป็นนักปั่นที่มีความแข็งแรงมากแม้แรงระเบิดจะหายไปบ้าง แต่ยังประมาทเขาไม่ได้เพราะ เหงียน ทิ ทัต น่าจะมาทดสอบตัวเองเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายนนี้ แต่สำหรับตนในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้วก็จะไม่กดดันตัวเอง แต่ก็จะพยายามรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้ ต้องขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านช่วยเชียร์พวกเราทีมหญิงทั้ง 2 ทีมด้วย
สำหรับประเภททีมหญิง แข่งขัน 3 สเตจ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน เส้นทางในจังหวัดหนองคาย ระยะทางรวม 297.10 กิโลเมตร มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 19 ทีม จาก 12 ชาติ โดยมีทีมไทย 2 ทีม ได้แก่ ทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง และทีมชาติไทย พร้อมด้วยทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติสิงคโปร์, ทีมชาติเวียดนาม, ทีมชาติอินโดนีเซีย, ทีมชาติอุซเบกิสถาน, ทีมชาติลาว, ทีมชาติคาซัคสถาน นอกจากนี้ก็มีทีมบอดี้แรป แอลทู วีเมนส์ ซึ่งเป็นทีมของยูซีไอจากจีน รวมไปถึงทีมสโมสรชื่อดังจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ทีมเคดาห์ ล็อคคา (มาเลเซีย), ทีมซางจู ไซคลิง (เกาหลีใต้), ทีมไบค์วีล ดอทคอม (ออสเตรเลีย), ทีมสแตนดาร์ด อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์), ทีมเอ็กซ์เอสเคที ด่อง ทับ (เวียดนาม), ทีมเอ็กซ์ดีเอส ไชน่า (จีน), ทีมจีอาร์ซี วัลกี้ (จีน), ทีมปาร์ดัส (จีน), ทีมจีเอ็นซี-ฟิงศ์ เกิร์ล พาวเวอร์ (จีน)
ด้านโปรแกรมการแข่งขันสเตจที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 08.30 น. ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา เส้นทางเริ่มจากลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา-ไปหนองสองห้อง-วัดพระธาตุบังพวน-บ้านถ่อน-ท่าบ่อ-โพนสาเวียงคุก-ปะโค กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 105.70 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป