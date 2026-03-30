สื่อรายงาน ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เปิดฉากเจรจาในการทาบ โรแบร์โต เด แซร์บี อดีตกุนซือ ไบรตัน และโอลิมปิก มาร์กเซย ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ทันที ขณะที่อีกฝ่ายเปิดทางนั่งตำแหน่งดังกล่าว
โดย สเปอร์ส เพิ่งแยกทางกับ อิกอร์ ทูดอร์ เฮดโค้ชชาวอิตาเลียนหลังเข้ามาทำหน้าที่เพียง 44 วันเนื่องจาก “ไก่เดือยทอง” ทำผลงานน่าผิดหวังด้วยการต้องดิ้นรนหนีตกชั้นหลังอยู่อันดับ 17 พรีเมียร์ลีก
ที่ผ่านมามีรายงานว่า สเปอร์ส อาจจะต้องกุนซือขัดตาทัพมาคุมทีมในช่วง 7 นัดสุดท้ายก่อนที่จะหาผู้จัดการทีมถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้
อย่างไรก็ตามล่าสุด “ฟาบริซิโอ โรมาโน” กำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อขอไฟเขียวจาก โรแบร์โต เด แซร์บี อดีตกุนซือ ไบรตัน และโอลิมปิก มาร์กเซย ซึ่งกำลังว่างงานให้เข้ามาคุมทีมโดยทันที
สำหรับ เด แซร์บี เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ในช่วงซัมเมอร์มาโดยตลอด แต่ “ไก่เดือยทอง” ยืนยันที่จะทำให้เกิดขึ้นในตอนนี้เหตุมองเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับระยะยาว ขณะที่การเจรจายังคงดำเนินอยู่
ส่วน “สกาย อิตาเลีย” เผยว่า เฮดโค้ชวัย 46 ปีพร้อมจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือใหม่ของ สเปอร์ส ทันทีเช่นกัน