ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางทีมชาติไทย ยอมรับการเป็นนักเตะมาพร้อมกับความกดดัน แถมอ้อนแฟนช้างศึกร่วมเชียร์แมตช์ดวลเติร์กเมนิสถาน
เมื่อ 30 มี.ค. ที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่ทีมชาติไทย จะลงสนามนัดสุดท้ายกับเติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มี.ค.
ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางตัวความหวังกล่าวว่า “แน่นอนเรื่องแรงกดดัน มันมีอยู่แล้ว แต่เป็นแรงกดดันที่ดี เพราะอย่างที่บอกในฐานะผู้เล่นแรงกดดันมาควบคู่กัน แต่ประโยชน์ของแรงกดดันคือทำให้นักกีฬาทุกคน โดยเฉพาะเกมนี้ทำให้เรามีความมุ่งมั่น หวังว่าจะเป็นโมเมนต์ที่พิเศษสำหรับพวกเราทุกคน”
“แฟนบอลทุกท่านเป็นส่วนสำคัญกับทีมชาติไทยของเรา หวังว่าแฟนบอลทุกท่านจะเช้ามาร่วมสนับสนุน ตัวผมและทีมงานทุกคน จะแสดงผลงานหรือการเล่นเหมือนนักรบ หวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี ผมอดใจรอที่จะเจอกับแฟนบอลทุกคนไม่ได้จริงๆ หวังว่าจะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้”
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 6 พบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มี.ค. เวลา 19.30 น. ที่ราชมังคลากีฬาสถาน แฟนบอลสามารถซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/3Zs3vDG และจุดจำหน่ายไทย ทิคเกต เมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย