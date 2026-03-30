อ็องเดร โอนานา ผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมอรูนยังไม่หมดหวังที่จะกลับมาเฝ้าเสากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในซีซั่นหน้า
โดย โอนานา ทำผลงานได้ไม่ดีนักนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2023 ทำให้ในซีซั่นนี้เจ้าตัวถูกปล่อยยืมไปให้กับ ทรับซอนสปอร์ สโมสรในตุรกี ขณะที่ “ปีศาจแดง” คว้า เซนเนอ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูคนใหม่ซึ่งครองมือ 1 ของทีมขณะนี้
ล่าสุด “ดิ แอธเลติก” เผยว่า โอนานา ยังไม่ละทิ้งเส้นทางอาชีพกับ แมนฯ ยูไนเต็ด แม้ฟอร์มของ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูมือ 1 คนปัจจุบันทำให้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจหากกุนซือ “ปีศาจแดง” คนต่อไปจะดึงตัวนายด่านชาวแคเมรูนวัย 29 ปีรายนี้กลับมา
ส่วน “แมนเชสเตอร์ อีฟนิง นิวส์” ระบุว่า โอนานา ยังคงมุ่งมั่นที่จะกลับมาที่ แมนฯ ยูไนเต็ด และรักษาตำแหน่งในทีมไว้ให้ได้