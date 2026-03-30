ศาลฝรั่งเศสตัดสินยกฟ้องกรณีที่คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เรียกร้องค่าเสียหายจากน็องต์ กรณีการเสียชีวิตของ เอมิเลียโน ซาลา จากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ศาลพาณิชย์แห่งฝรั่งเศสตัดสินยกฟ้องกรณีที่คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สโมสรแห่งลีก วัน อังกฤษ เรียกร้องค่าเสียหายจากน็องต์ แห่งลีก เอิง ฝรั่งเศส กรณีการเสียชีวิตของ เอมิเลียโน ซาลา กองหน้าชาวอาร์เจนตินา จากอุบัติเหตุเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม 2019 คาร์ดิฟฟ์บรรลุซื้อตัวซาลาจากน็องต์ด้วยราคา 15 ล้านปอนด์ แต่ดาวยิงรายนี้กลับเผชิญอุบัติเหตุเครื่องบินตกระหว่างเดินทางจากฝรั่งเศสมาอังกฤษเพื่อฝึกซ้อมกับว่าที่ต้นสังกัดใหม่ ทำให้เจ้าตัวจากไปด้วยวัยเพียง 28 ปีเท่านั้น

หลังจากนั้นกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีซาลายังคงยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน โดยฝั่งคาร์ดิฟฟ์พยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากน็องต์สูงกว่า 104 ล้านปอนด์ ด้วยเหตุผลว่าหากซาลาไม่เสียชีวิตก่อน แข้งรายนี้ก็อาจช่วยให้สโมสรไม่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2018-19

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดศาลฝรั่งเศสก็ตัดสินยกฟ้องคำร้องของคาร์ดิฟฟ์ แถมยังสั่งให้ฝั่งคาร์ดิฟฟ์ต้องจ่ายเงินอีก 400,000 ปอนด์ เป็นค่าธรรมเนียมกฎหมายและค่าชดเชยความเสียหายทางจิตใจให้แก่น็องต์ด้วย

ทั้งนี้ คดีนี้ยังเคยผ่านการพิจารณาโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า), ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (ซีเอเอส) และศาลฎีกาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนตัดสินค้านกับคำร้องของคาร์ดิฟฟ์เช่นกัน

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