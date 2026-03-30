เยอรมนี เฉือนเอาชนะ กานา แบบหวุดหวิด 2-1 ในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติพร้อมเป็นการคว้าชัย 7 นัดรวดรวมทุกรายการ

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่ 30 มี.ค. “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี เปิดสนาม เอ็มเอชพีอารีนา เมืองสตุ๊ตการ์ท ประเทศเยอรมนี รับการมาเยือนของ “ดาวดำ” กานา

เกมนี้เจ้าถิ่นจัด โฟลเรียน เวียร์ตซ์, นิก โวลเมอมาเดอ และไค ฮาแวร์ตซ์ นำทัพด้านทีมเยือนส่ง โธมัส ปาร์เตย์, จอร์แดน อายิว และอันทวน เซเมนโย เป็นแกนหลัก

Soccer Football – International Friendly – Germany v Ghana – MHPArena, Stuttgart, Germany – March 30, 2026 Germany’s Kai Havertz scores their first goal from the penalty spot REUTERS/Kai Pfaffenbach

 

ผลปรากฏว่า เยอรมนี เป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 โดยเจ้าถิ่นได้ประตูจาก ไค ฮาแวร์ตซ์ (จุดโทษ) นาที 45+3 และเดนิซ อุนดาฟ นาที 88 ส่วนทีมเยือนได้จาก อับดุล ฟาตาวู อิสซาฮาคู นาที 70 นอกจากนั้นยังเป็นชัยชนะนัดที่ 7 ของ “อินทรีเหล็ก” รวมทุกรายการด้วย

Soccer Football – International Friendly – Germany v Ghana – MHPArena, Stuttgart, Germany – March 30, 2026 Ghana’s Fatawu Issahaku scores their first goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

 

ทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของ เยอรมนี คือการอุ่นเครื่องกับ ฟินแลนด์ วันที่ 31 พ.ค. ส่วน กานา จะเล่นเกมอุ่นเครื่องเช่นกันพบกับ เม็กซิโก วันที่ 22 พ.ค.

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