เยอรมนี เฉือนเอาชนะ กานา แบบหวุดหวิด 2-1 ในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติพร้อมเป็นการคว้าชัย 7 นัดรวดรวมทุกรายการ
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่ 30 มี.ค. “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี เปิดสนาม เอ็มเอชพีอารีนา เมืองสตุ๊ตการ์ท ประเทศเยอรมนี รับการมาเยือนของ “ดาวดำ” กานา
เกมนี้เจ้าถิ่นจัด โฟลเรียน เวียร์ตซ์, นิก โวลเมอมาเดอ และไค ฮาแวร์ตซ์ นำทัพด้านทีมเยือนส่ง โธมัส ปาร์เตย์, จอร์แดน อายิว และอันทวน เซเมนโย เป็นแกนหลัก
ผลปรากฏว่า เยอรมนี เป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 โดยเจ้าถิ่นได้ประตูจาก ไค ฮาแวร์ตซ์ (จุดโทษ) นาที 45+3 และเดนิซ อุนดาฟ นาที 88 ส่วนทีมเยือนได้จาก อับดุล ฟาตาวู อิสซาฮาคู นาที 70 นอกจากนั้นยังเป็นชัยชนะนัดที่ 7 ของ “อินทรีเหล็ก” รวมทุกรายการด้วย
ทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของ เยอรมนี คือการอุ่นเครื่องกับ ฟินแลนด์ วันที่ 31 พ.ค. ส่วน กานา จะเล่นเกมอุ่นเครื่องเช่นกันพบกับ เม็กซิโก วันที่ 22 พ.ค.