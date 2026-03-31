โค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ช ทีมชาติไทย ออกมาเปิดเผยว่ามีแผนจะพา ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ “ญี่ปุ่น” ล่วงหน้า ก่อนล่าเหรียญเอเชียนเกมส์ จะเริ่มขึ้น
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เตรียมแผนระยะยาว สำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ทีมีโปรแกรมแข่งขันตลอดทั้งปี 2026 โดยจะประกอบด้วย รายการ เนชันส์ลีก 2026(VNL) ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม, รายการซีวีลีก โดยในเลกแรกจะแข่งที่เวียดนาม และเลกสองกลับมาแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ต่อด้วยรายการที่สำคัญอย่าง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศจีน ซึ่งแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ที่ LA และรายการสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมส์ 2026
ล่าสุด โค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ช ทีมชาติไทย เผยว่า “หลังจากกลับชิงแชมป์เอเชียแล้ว ได้วางแผนกับนายกสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลฯ และทางผู้บริหารสมาคมได้เตรียมติดต่อกับทางประเทศญี่ปุ่นไว้แล้ว ว่าเราจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นสักระยะหนึ่ง ประมาณ 7-10 วัน ซึ่งจะเป็นการไปปรับตัวร่วงหน้าก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ซึ่งรายละเอียดต้องขอดูเวลาให้เหมาะสมอีกทีหนึ่ง ”
สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “จากที่ได้คุยกับโค้ชอ๊อด หลังสงกรานต์ ก็จะเรียกนักกีฬาที่ผ่านจากการแข่งขันไทยแลนด์ลีก และส่วนนักกีฬาจากต่างประเทศก็จะทยอยมา ส่วนใหญ่ก็ภายในเดือนเมษายนก็น่าจะกลับมาเกิน 90% ก็จะอาจจะมีบ้างที่คงจะต้องกลับมาต้นพฤษภาคม เพราะว่าทีมได้เข้าสู่รอบลึกๆ รอบชิงชนะเลิศของสโมสรในญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา”